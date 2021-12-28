/669041/شطة-يتحدث-عن-صعوبة-مجموعة-الزمالك-والوداد-والمتأهل-مع-الأهلي

أكد عبد المنعم شطة، المسئول السابق في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن هناك مشكلة تواجه الأندية السودانية التي تتواجد في مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "حضرة المواطن" "سيتم تحديد ملعب مباريات الأهلي أمام الهلال والمريخ خلال الفترة القادمة بعد معاينة مسئولي الكاف للملاعب في السودان قبل إتخاذ أي قرار في هذا الشأن".

وتابع "الاتحاد الأفريقي أعطى مهلة للهلال السوداني حتى فبراير المقبل من أجل تصحيح الأوضاع داخل الملاعب في السودان".

وزاد "الزمالك الأقرب للصعود للدوري القادم بجانب الوداد المغربي، والفرق الأنجولية تقدم مستيوات جيدة ولكن العرب يقدموا مستويات جيدة، والزمالك قادر على الصعود".

واختتم "سيكون هناك معركة كبيرة بين الزمالك والوداد على صدارة المجموعة، وأتمنى صعود الأهلي وأحد فرق السودان للدور القادم في البطولة".

شطة يتحدث عن صعوبة مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أكد عبد المنعم شطة، المسئول السابق في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن قرعة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت اليوم كانت منصفة للغاية بين الجميع.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "حضرة المواطن" "مجموعة النادي الأهلي صعبة للغاية نظراً لتواجد فريقين من السودان وبينهم ديربي كبير للغاية، وأيضا تواجد صن داونز الجنوب أفريقي في المجموعة يمثل تحدي كبير".

وزاد "تواجد الهلال والمريج من السودان في مجموعة واحدة لأنهم في تصنيف مختلف وتسمح لهم القرعة التواجد مع بعضهم البعض، وكنت مندهش للغاية من تواجد موسيماني في سحب القرعة".

واختتم "الهلال والمريخ ممنوعين من اللعب على ملعبهم حتى الأن، ولابد من وجود مواصفات معينة، ومن الممكن إقامة المبارتين أمام الأهلي في مصر".

نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021.. الأهلي يصطدم مع صن داونز

شهدت قرعة بطولة دوري أبطال الإفريقية على العديد من المفاجآت بين الفرق المشاركة في البطولة، لتسفر على العديد من المنافسات القوية.

وأجرى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، مراسم القرعة والتي يمثلها بمقر الاتحاد الإفريقي، لبطولة الكونفدرالية لموسم 2021.