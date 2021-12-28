/669042/مرتضى-منصور-يحير-جماهير-الزمالك-حول-قائمتة-في-الإنتخابات

تحدث المستشار مرتضى منصور اليوم خلال تقدمه بأوراق ترشحه للإنتخابات بنادي الزمالك، حول قائمته النهائية التي سخوض بها السباق الإنتخابي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى أن ملامح قائمته لم يستقر عليها بنسبة 100%، وأنه يوجد أكثر من من أسم لم يعلن عنهم اليوم من الممكن أن ينضم للقائمة مثل أحمد جمال وإيهاب الفولي.

وكشف أنه سيعقد اجتماع مع تلك الأسماء للإستقرار بشكل نهائي على القائئمة التي سيخوض بها الانتخابات بشكل رسمي.

مرتضي منصور "رئيس"

اللواء مصطفى هدهود "نائب"

خالد لطيف "أمين صندوق"

اللواء علاء ناجى

أحمد مرتضي منصور "عضو"

اللواء علاء ناجى"عضو"

مريم نصحي "عضو"

سليمان وهدان "عضو"

جمال عبد الحميد "عضو"

بسنت سيد جوهر "تحت السن"

محمود طه "تحت السن"

أحمد دعبس "تحت السن"

شريفة الفار “عضو”

ومن الممكن أن يضاف أحد تلك الأشخاص وتبديلهم بأخرين

إيهاب الفولي

أحمد جمال

مرتضى منصور

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول الحدائق المسماه على رموز القلعة البيضاء وشهداء الوطن.

وقال مرتضى منصور خلال فيديو مصور له على صفحته الرسمية: "زهقنا من الناس بتتكلم أننا عملنا يفط لرموز الزمالك، وهحوم شديد عشان عملنا حديقة بأسم رضا عبد العال أكنو دا واحد هربان، هو لاعب كان في الزمالك ورؤوف جاسر كان السبب في رحيلة وأجبره على ذلك".

وأضاف: " لم أحد يذكر أننا عملنا حدائق وحمامات سباحة مسماه على شهداء الوطن والجيس الذين ضحوا بأنفسهم من أجلنا، نحن كرمنا الشهيد أحمد منسي ومحمد مبروك ولم أحد يتحدث حول هذا الأمر".

اللجنة المؤقتة للزمالك السابقة

وأكمل: " اللجان خربت النادي وزودوا عقود اللاعبين 4 أضعاف، كان يوجد لاعبين عقودهم 2 مليون أصبحت 15 هل هذا يعقل؟، نحن تحملنا ونتحمل ما فوق طاقتنا".

وزاد: " من ساعت ما رجعنا وأحنا بنعالج ما فعلوا اللجان الماضية بتدمير النادي، أطالب حسين السيد وحسين السمري وطارق جبريل أو أي شخص كان متواجد بالرد علينا وعلى المستندات التي تدينهم في قضايا فشلوا في حلها".

وأردف: " تم تدمير الصالات والأسانسيرات وسرقوا التكييفات والشاشات، وقاموا بتخريب الكراسي والنادي بأكمله".