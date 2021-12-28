محافظ القاهرة يوجه بنقل سيدة حلوان للمستشفى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أجرى خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيا بالسيدة بشرى سرور على حسن 59 عامًا، والتى تصدت للسارق الذى قام بسرقة هاتف محمول من فتاتين صغيرتين بعد سحلهم بحلوان والذى تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه وإعادة الهاتف لأصحابه.





وأكد محافظ القاهرة للسيدة بشرى أن ما قامت به هو عمل ليس غريبًا على المرأة المصرية التى تتميز بالأصالة، ووجه المحافظ بتوفير سيارة إسعاف على الفور لنقل السيدة بشرى لأحد مستشفيات القاهرة وقيام فريق طبى بفحصها وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لها. وتداولت صفحات التواصل الاجتماعى مقطع فيديو مصور لقيام إحد قائدى الدراجات البخارية بخطف هاتف محمول من فتاتين أثناء سيرهما بمنطقه العزبة البحرية بحلوان وفى أثناء محاولة الفتاتين إيقاف المتهم قام بالاصطدام بإحدى السيدات أثناء عبورها الطريق وتمكن من الهروب. ونجح رجال الأمن من تحديد المجنى عليهما وهما "آلاء.أ"، 14 سنة، طالبة، حلوان، و"سما .م"12 سنة طالبة، كما تم تحديد خط سير الهروب وتبين أن مرتكب الواقعة "أحمد.إ" 18 عاطلًا ومقيم بعزبه خليل بمنطقة المعصرة.

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