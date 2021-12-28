محافظ أسيوط: مدينة ناصر الجديدة تستوعب الزيادة السكانية 

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسيوط عصام سعد، أن مدينة ناصر الجديدة التى افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى المرحلة الأولى منها، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، تعد إحدى مدن الجيل الرابع وأنشأت بموجب القرار الجمهورى رقم 78 لسنة 2017 المقامة على مساحة كلية تقدر بنحو 6006 أفدنة بهدف استيعاب الزيادة السكانية لمدينة أسيوط ومد محاور عمرانية جديدة للحد من الزحف على الأراضى الزراعية وخلق العديد من فرص العمل وتقع أعلى هضبة أسيوط الغربية على الطريق الصحراوى الغربى وبإجمالى استثمارات تعدت 4 مليارات و365 مليون جنيه.





وقال المحافظ - على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى من محافظة أسوان، بعض المشروعات التنموية ضمن فعاليات (أسبوع الصعيد) - إن مدينة ناصر الجديدة تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 14 كم ومسافة 4 كم عن مطار أسيوط الدولى وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية ومن المخطط أن تستوعب نحو 345 ألف نسمة فى عام 2032، وتشتمل على 9 آلاف وحدة سكنية وتم تقسيمها لـ 6 أحياء سكنية يتم تنفيذها على 3 مراحل بالإضافة إلى المنطقة الصناعية ومنطقة الخدمات الإقليمية.

ولفت محافظ أسيوط إلى أن مساحة المرحلة الأولى من المدينة تقدر بنحو 1600 فدان ووفرت حوالى 16 ألف فرصة عمل وتشمل الحى الأول والثانى بالإضافة إلى مشروعات الإسكان وهى: مشروع سكن مصر ومشروع الإسكان الاجتماعى بالمرحلة الثانية، بإجمالى كثافة سكانية متوقعة للمرحلة الأولى 100 ألف نسمة تقريباً باستثمارات للمرحلة الأولى تبلغ 4 مليارات و365 مليون جنيه.

وأضاف أنه جرى إنشاء محور الهضبة الغربية لربط مدينة ناصر بمدينة أسيوط وهو عبارة عن طريق مزدوج يمتد بطول 22 كم كل منهما يتكون من 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر وينفذه الجهاز المركزى للتعمير بتكلفة 1.3 مليار جنيه بحيث يربط مدينة أسيوط بالطريق الصحراوى الغربى ومدينة ناصر الجديدة على الهضبة الغربية على ارتفاع 180 مترا بحيث يتفادى كافة التقاطعات العرضية كطريق أسيوط الغنايم وكوبرى درنكة القديم ومخر السيل ومصرف الزاوية والذى يختصر المسافة بين مدينة أسيوط ومدينة ناصر الجديدة فى مدة زمنية قدرها 15 دقيقة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المشروعات التى تم الانتهاء منها والجاهزة للافتتاح تتمثل فى محطة مياه الشرب بمدينة ناصر والتى تقام على مساحة 31 فدانا بطاقة قدرها 25 ألف متر مكعب من إجمالى طاقة المحطة 125 ألف م3/يوم فى سنة الهدف وبتكلفة تصل إلى 1.8 مليار جنيه للمشروع بالكامل ومحطة كهرباء قدرة 66 ك فولت وتتكون من 9 موزعات ومحول 40 ميجا لتغذية مدينة ناصر بالكامل بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه ومشروع سكن مصر ومشروع الإسكان الاجتماعى.

من جانبه، أضاف المهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة أن مشروع سكن مصر يشمل 60 عمارة بمعدل 1440 وحدة سكنية كاملة التشطيب وتتراوح مساحة الوحدات من 106 أمتار إلى 118 مترا شاملة أعمال تنسيق الموقع العام والربط على شبكات المرافق بقيمة 476 مليون جنيه ومشروع سكن مصر 50 عمارة ( 1200 وحدة سكنية ) شاملة أعمال تنسيق الموقع العام والربط على شبكات المرافق بقيمة 426 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع الإسكان الاجتماعى والذى يتكون من (66 عمارة) بعدد 1584 وحدة سكنية شاملة أعمال تنسيق الموقع العام والربط على شبكات المرافق بقيمة 367 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه تم تخصيص 437 قطعة أرض ( فيلات – عمارات ) وتم تسليم ( 355 ) قطعة للمواطنين بالإضافة إلى قطع الأراضى التى تم تخصيصها للشركات والهيئات الاستثمارية حيث تم تخصيص مساحة 81 فدانا لإقامة فرع جامعة بدر الدولية بمدينة ناصر الجديدة بغرب أسيوط بقيمة استثمارية عالية لدعم وتطوير المنظومة التعليمية فى صعيد مصر وتتكون من 17 كلية على أن يتم بدء العام الدراسى الحالى بـ 5 كليات وهى الطب البشرى والعلوم الصحية والتطبيقية (باى تكنولوجى) والصيدلة وطب الفم والأسنان والعلاج الطبيعى، كما تم تخصيص مساحة 77 فدانا باستثمارات ستصل إلى 4,3 مليار جنيه لإقامة نشاط عمرانى متكامل لصالح شركة بورتو أسيوط للتنمية السياحية فضلًا عن 25 % توسعات جديدة والمشروع يشمل الفيلات والوحدات السكنية ومدرسة دولية وفندق ومستشفى ومول ونادى رياضى وجميع مستلزمات التجمعات العمرانية الجديدة.