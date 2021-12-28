أبرز جهود وإنجازات وزارة الخارجية والدبلوماسية المصرية خلال عام 2021

جدة - نرمين السيد - وأشارت وزارة الخارجية - فى تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء بعنوان (أبرز جهود وانجازات وزارة الخارجية والدبلوماسية المصرية خلال عام 2021) - إلى الجهود المبذولة على مدار العام من أجل تعزيز الروابط مع مختلف دول العالم شرقا وغربا.

فبالنسبة للعلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية، استمرت وزارة الخارجية فى جهودها لتعزيز التعاون مع الأشقاء بالدول الإفريقية والتأكيد على دور مصر الريادى فى القارة، وتتمثل أبرز الزيارات التى ساهمت وزارة الخارجية فى إعداداها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى جيبوتى فى 27 مايو 2021 لمناقشة تعزيز التعاون الثنائى وتسريع تنفيذ المشروعات المصرية فى جيبوتى، فضلاً عن التعاون فى مواجهة الفكر المتطرف، كما جرى خلال الزيارة تقديم مساعدات طبية لدعم القطاع الطبى فى جيبوتى.

كما ساهمت وزارة الخارجية فى الإعداد لاستقبال الرئيس السيسى، رئيس الكونجو الديمقراطية مرتين فى فبراير ومايو 2021 لإجراء مشاورات سياسية فى إطار تولى الكونغو رئاسة الاتحاد الإفريقى، إلى جانب مناقشة تعزيز الشراكة الثنائية وزيادة حجم الاستثمارات المصرية فى الكونجو الديمقراطية.

كما شاركت وزارة الخارجية فى الإعداد لاستقبال رئيس الجمهورية لرئيس بوروندى فى مارس 2021، ورئيسة تنزانيا فى نوفمبر 2021 بهدف إجراء مشاورات سياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائى ومتابعة الدعم والمشروعات التنموية المصرية فى هذين البلدين، حيث أسفرت زيارة الرئيس البوروندى عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون فى مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية والإعلام والتعليم والسياحة والثقافة والإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الرسمية، كما شهدت زيارة رئيسة جمهورية تنزانيا توقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون فى مجالات التعليم والتعليم العالى والرياضة والاستثمار فضلاً عن عقد منتدى الأعمال المصرى التنزانى.

وفى إطار جهود وزارة الخارجية للحفاظ على حقوق مصر المائية، برز النشاط المكثف لوزارة الخارجية لاستعراض الموقف المصرى من المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى والتأكيد على ثوابت الموقف المصرى وضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد، حيث قام وزير الخارجية بجولة شملت 7 دول (جنوب إفريقيا والنيجر وكينيا والسنغال وجزر القمر والكونغو الديمقراطية وتونس) فى أبريل 2021 حيث سلَّم رؤساء هذه الدول رسالة من السيد رئيس الجمهورية حول تطورات ملف السد وثوابت الموقف المصرى.

كما شارك وزير الخارجية فى جولة مفاوضات حول السد برئاسة الاتحاد الإفريقى فى كينشاسا فى أبريل 2021.

تجدر الإشارة بشكل خاص إلى نجاح وزارة الخارجية فى عقد جلسة لمجلس الأمن للعام الثانى على التوالى لمناقشة قضية سد النهضة الإثيوبى، كما نجحت وزارة الخارجية فى استصدار بيان رئاسى عن مجلس الأمن بالتوافق بين كافة الدول أعضاء المجلس حول قضية سد النهضة فى سابقة تعدُّ الأولى من نوعها فى تاريخ عمل المجلس، حيث حثَّ البيان الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) على استئناف المفاوضات بغية التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل السد فى إطار زمنى معقول، وهو ما جاء تأكيدًا للأهمية الخاصة التى يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكًا لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين.

وفى ظل ما تمثله تعزيز العلاقات مع دول حوض النيل من أولوية باعتبارها تمثل مجالاً حيوياً لمصر، قامت وزارة الخارجية بترتيب زيارات رفيعة المستوى لمسئولى دول حوض النيل لمصر، شملت زيارة رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية على رأس وفد وزارى فى يوليو 2021، ووزير الطاقة والمناجم البوروندى فى نفس الشهر، حيث جرى الاتفاق على تكثيف الدعم المصرى لبوروندى فى مجال الكهرباء ورفع قدرات الكوادر البوروندية فى هذا المجال، ووزير المالية والتخطيط التنزانى فى سبتمبر 2021.

وشاركت الوزارة فى ترتيب زيارات مهمة لعدد من الوزراء المصريين إلى دول حوض النيل لمتابعة مشروعات التعاون القائمة، وتشمل زيارة وزيرة الصحة لأوغندا فى أكتوبر 2021 حيث افتتحت المركز الطبى المصرى فى مدينة جينجا، وزيارة وزير الموارد المائية والرى لأوغندا فى ديسمبر 2021 للتنسيق مع الجانب الأوغندى حيال متابعة عدد من مشروعات التعاون الإنمائى المصرية هناك، وزيارة وزير الإسكان إلى تنزانيا على رأس وفد اقتصادى موسع فى ديسمبر 2021 حيث التقى مع رئيسة جمهورية تنزانيا، كما تفقد عدداً من المشروعات المصرية بهدف تسريع تنفيذها وعلى رأسها مشروع سد "جوليوس نيريرى"، كما افتتح مصنع شركة السويدى للكابلات هناك.

وانطلاقاً من أهمية تعزيز العلاقات مع مختلف الدول الإفريقية على جميع المستويات، ساهمت وزارة الخارجية - كذلك - فى ترتيب العديد من الزيارات رفيعة المستوى لمسئولين أفارقة، وفى مقدمتها زيارة رئيس الوزراء ووزير الخارجية الصوماليين بهدف تعزيز التعاون فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتجدر الإشارة لما شهده عام 2021 من إعادة فتح البعثة التعليمية المصرية فى مقديشيو وزيادة عدد المدارس المصرية فى إقليم بونتلاند.

وقامت وزارة الخارجية - أيضًا - بترتيب زيارة وزير خارجية سيراليون لمصر فى أغسطس 2021، والتى شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم فى مجالات الثقافة والشباب والرياضة، إضافة إلى زيارة وزيرى الصحة والشئون الدينية والأوقاف فى جيبوتى فى أغسطس وديسمبر 2021 على التوالى بهدف تعزيز التعاون الطبى وإنشاء المستشفى المصرى فى جيبوتى، وكذا التعاون فى مواجهة الفكر المتطرف، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأزهر الشريف ومعهد الوسطية الدينى فى جيبوتى فى مجال تدريب الأئمة والوعاظ وتدريس مناهج الأزهر الشريف ومكافحة الفكر المتطرف، وذلك فى ضوء نتائج الزيارة الرئاسية إلى جيبوتى فى مايو 2021.

وقام وزير الخارجية بزيارة داكار يومى 6 و7 ديسمبر 2021 للمشاركة فى أعمال منتدى داكار حول السلم والأمن فى إفريقيا، حيث التقى الرئيس السنغالى وسلَّمه رسالة من السيد رئيس الجمهورية حول تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك، علاوة على مقابلة نظيرته السنغالية، حيث جرت مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما دعم مصر للرئاسة السنغالية المقبلة للاتحاد الإفريقى.

وانطلاقاً من حرص وزارة الخارجية على استمرار انخراط القطاع الخاص المصرى فى القارة، شاركت الوزارة فى الترتيبات التى جرت لاستضافة مصر، ممثلة فى هيئة الاستثمار، للنسخة الأولى من منتدى هيئات الاستثمار الإفريقية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بمدينة شرم الشيخ وبمشاركة وزير الخارجية لفتح آفاق الاستثمار فى الأسواق الأفريقية أمام القطاع الخاص المصرى.

وفى إطار العلاقات مع جنوب السودان، فقد ساهمت وزارة الخارجية فى الإعداد للزيارة التى قام بها الرئيس الجنوب سودانى سالفا كير إلى القاهرة على مدار يومين فى أكتوبر 2021 برفقة وفد رفيع المستوى.

كما عُقدت اجتماعات الجولة الأولى من اللجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وجيمس وانى إيجانائب الرئيس للشئون الاقتصادية فى القاهرة خلال الفترة من 26 إلى 30 يوليو 2021، بمشاركة وزراء الخارجية، والتجارة والصناعة، والثروة الحيوانية والسمكية، والموارد المائية والرى، والتعليم العالى، وكذا عدد من المسئولين الجنوب سودانيين، حيث شهدت تبادل الآراء وتنسيق الرؤى والمواقف تجاه القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك وبما يتوافق مع تطلعات الشعبين، كما شهدت توقيع مذكرتى تفاهم فى مجالى الرى والموارد المائية، والتجارة والصناعة.

وشهد عام 2021، تنظيم عدة زيارات على المستوى الوزارى، كان من أبرزها زيارة وزيرة الصحة والسكان إلى جنوب السودان فى يوليو، وزيارة وزيرى التجارة والصناعة، والتموين، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جنوب السودان فى يوليو 2021 لافتتاح المعرض التجارى "صنع فى مصر".

وفى إطار ما توليه مصر من حرص على المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء فى دولة جنوب السودان، فقد شهد العام الجارى إرسال عدد من القوافل الطبية بشكل دورى فى مختلف التخصصات المختلفة، كما تم إرسال مجموعة من طائرات المساعدات الإنسانية والدوائية والغذائية على مدار العام.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الاتحاد الإفريقى والمنظمات والتجمعات الإفريقية.. ساهمت وزارة الخارجية فى الإعداد لقمة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (COMESA)، والتى استضافتها مصر يوم 23 نوفمبر 2021، وتم خلالها تسليم رئاسة التجمع من مدغشقر إلى مصر.

وشاركت وزارة الخارجية فى الإعداد لزيارة سكرتير عام اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AfCFTA لمصر فى يناير 2021، والتى تشرف فيها بلقاء السيد رئيس الجمهورية، والتقى خلالها أيضاً كلًا من وزير الخارجية، ووزيرة التجارة والصناعة، ورئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة الإفريقية بمجلس النواب، ورئيس وأعضاء اتحاد الصناعات المصرية.

كما أعدت وزارة الخارجية زيارة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى لمصر يومى 31 يناير و1 فبراير 2021، والتى تشرف فيها بلقاء الرئيس السيسى، كما التقى خلالها كلًا من وزير الخارجية ووزير الدفاع، ورئيس مجلس النواب، والأمين العام لجامعة الدول العربية، فضلاً عن قيامه بزيارة للمتحف المصرى الكبير.

وفى ذات الإطار، أعدت وزارة الخارجية زيارة لمفوض الشئون السياسية والسلم والأمن إلى القاهرة فى ديسمبر 2021، لإطلاعه على القدرات المصرية فى مجالات السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والتدريب على عمليات حفظ السلام، وخلق علاقات مؤسسية بين مفوضية السلم والأمن الإفريقية والجهات المعنية فى مصر.

وشهد عام 2021 إطلاق مركز إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات المسلحة AUC-PCRD التابع للاتحاد الإفريقى، والذى تستضيفه مصر، حيث سيقوم المركز بتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار فى الدول الإفريقية الخارجة من النزاعات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المصرى العاملة فى مجالات البنية التحتية.

وشاركت الوزارة فى الإعداد والترتيب لزيارة الأمين التنفيذى بالإنابة لتجمع الساحل والصحراء والتى هدفت بالأساس إلى افتتاح مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، والتوقيع على اتفاقية المقر الخاص به، وكذا فى تنظيم المنتدى رفيع المستوى الأول للتعاون الجنوب- جنوب فى إفريقيا، وذلك بالتنسيق مع آلية مراجعة النظراء الإفريقية APRM فى نوفمبر 2021، كما شاركت مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية فى كافة اجتماعات اللجنة التيسيرية لآلية مراجعة النظراء باعتبارها ممثلة عن الرئيس السيسى.

ونجحت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية فى استضافة مصر لمقرى المنظمة الإفريقية لتعاونيات الإسكان، وكذا مكتب المقر الإقليمى للحلف التعاونى الدولى عن منطقة شمال إفريقيا.

وشاركت وزارة الخارجية فى المائدة المستديرة للمانحين بشأن مشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، فى أكتوبر 2021 على هامش أسبوع القاهرة الرابع للمياه، فى حضور 6 وزراء من دول حوض النيل، والمدير التنفيذى لوكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية NEPAD، حيث أسفر الاجتماع عن تعهد بنك التنمية الأفريقى بتقديم 2 مليون دولار للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى للمشروع المذكور.

كما قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية وشركة فاكسيرا بترتيب زيارة لكل من مبعوث وكالة الدواء الإفريقية وممثلى مركز مكافحة الأمراض والأوبئة بإفريقيا Africa CDC للقاهرة، وبما ساهم فى إلقاء الضوء على القدرات المصرية فى مجال التصنيع الدوائى وتصنيع اللقاحات.

وفيما يخص العلاقات مع الدول الآسيوية.. يعد التعاون فى المجالات الفنية والتقنية أهم ركائز العلاقات المصرية بالدول الآسيوية لاسيما فى مجالات التعليم العام والعالى، والصحة، والتدريب وبناء القدرات، والتكنولوجيا والبحث العلمى، والتبادل الثقافى، والسياحة، والبنية التحتية، والاستثمار، والتجارة.

وشهد عام 2021 زخمًا فى العلاقات المصرية الآسيوية تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية المصرية نحو زيادة أواصر التعاون المصرى - الآسيوى وتعميق العلاقات مع الدول الآسيوية من خلال تحقيق أقصى استفادة من خبرات العديد من الدول الآسيوية الرائدة فى المجالات المشار إليها.

وتكمن أهمية تلك العلاقات فى المردود الإيجابى العائد على المصلحة الوطنية، وفيما يحققه التعاون مع الدول الآسيوية من رفع كفاءة البنية التحتية المصرية، وزيادة قدرات الكوادر الوطنية، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الخارجية والمساهمة الفعالة نحو إنجاح رؤية التكامل الاقتصادى الوطنى وكذلك العمل على تنفيذ خطة التنمية 2030، كما يُشير المستوى الرفيع للزيارات المتبادلة واللقاءات والاجتماعات التى عُقدت على مدار العام 2021 – على الرغم من قيود السفر بسبب جائحة كورونا – إلى تنامى إدراك الدول الآسيوية لأهمية تعزيز العلاقات مع مصر فى جميع المجالات.

وساهمت وزارة الخارجية - خلال عام 2021 - فى الإعداد للقاءات الرئيس السيسى مع كل من وزير خارجية باكستان فى فبراير، ووزير خارجية ماليزيا فى يونيو، ووزير الخارجية الصينى فى يوليو بمدينة العلمين، ووزير الدفاع الكورى ووزير الخارجية اليابانى فى أغسطس، فضلًا عن لقاء السيد رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس إدارة شركة هيونداى روتامالكورية للتباحث بشأن إنشاء مصنع لعربات مترو الأنفاق فى مصر.

وفى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول آسيا، عقد وزير الخارجية جلسة مشاورات مع العديد من نظرائه الآسيويين، كان من بينهم وزراء خارجية ماليزيا، واليابان، وباكستان، ووزير خارجية الصين والذى تم، فى ختام زيارته إلى مصر، التوقيع على اتفاقية تدشين لجنة التعاون الحكومية المشتركة بين مصر والصين.

والتقى وزير الخارجية - على هامش الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة - مع عدد من وزراء خارجية الدول الآسيوية، من بينها باكستان، والمالديف، وفيتنام، والهند، وكوريا الجنوبية.

واتصالًا بجولات التشاور السياسى على مستوى كبار المسئولين، فقد ترأس مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية الجانب المصرى فى أعمال الجولة التاسعة للمشاورات السياسية بين مصر وباكستان والتى عقدت فى القاهرة فى مارس، والدورة الأولى للمشاورات الثنائية مع قيرغيزستان فى القاهرة فى ديسمبر، إضافة إلى انعقاد جولة مشاورات سياسية عبر تقنية الفيديو كونفرنس بين مصر وكازاخستان فى سبتمبر، وبين مصر ونيوزيلاندا فى يونيو 2021.

كما عقد مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية اجتماعًا لممثلى السفارة الهندية بالقاهرة وكبريات الشركات الهندية العاملة فى مصر مع ممثلى الجهات المصرية المعنية لبحث ومناقشة التحديات التى تواجهها تلك الشركات وسبل تذليلها.

وترأس مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية فى مايو اجتماعًا بالتعاون مع سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، ضم عددًا من الوزارات المصرية الممثلة فى وزارة النقل والإسكان والموارد المائية والصحة، وعددًا من الشركات الكورية المستثمرة فى مصر، وقامت الوزارات المصرية بتقديم عرض حول المشروعات المطروحة للاستثمار فى مصر مثل إدارة وتشغيل الموانئ وتطوير السكك الحديدية ومشروعات المدن الذكية وغيرها.

وشهد عام 2021 تطورًا ملحوظًا فى العلاقات المصرية مع اليابان، حيث نجحت جهود وزارة الخارجية فى رفع الحظر عن المنتجات الزراعية المصرية فى أبريل 2021، كما شهد هذا العام حصول مصر على منحة يابانية لشراء أجهزة ومستلزمات طبية لمستشفى الحميات، إضافة إلى زيادة المنحة اليابانية المقدمة للعيادات الخارجية التابعة لمستشفى القصر العينى.

كما شهد العام الحالى توقيع اتفاقية للتعاون بين المركز القومى للبحوث المشتركة للطب البيطرى بجامعة "كاجوشيما" اليابانية، وتوقيع اتفاقية تبادل أكاديمى بين مركز التميز التربوى بجامعة عين شمس وجامعة "سايتاما اليابانية"، علاوة على تدشين تعاون بين جامعة "الجلالة" وجامعة "هيروشيما" فى أبريل 2021، والذى يتم بموجبه إيفاد خمسة أساتذة من الجامعة اليابانية سنويًا للتدريس فى جامعة الجلالة، واستقبال طلاب مصريين للدراسة بجامعة "هيروشيما"، إضافة إلى توقيع اتفاقية تمويل تنموى مع اليابان بقيمة 236 مليون دولار فى فبراير 2021 فى إطار تمويل سياسات التنمية فى قطاع الطاقة ودعم الموازنة.

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الصينية، فقد شهد العام 2021 طفرة واضحة فى تلك العلاقات، حيث لعبت وزارة الخارجية والسفارة فى بكين دورًا كبيرًا فى توفير اللقاحات اللازمة من الجانب الصينى للمضى قُدمًا فى حملة التطعيمات الوطنية، وتوطين صناعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا، كما ساهمت جهود وزارة الخارجية فى إنجاح التوقيع على مذكرة تفاهم فى أبريل 2021 بين شركة سينوفاك الصينية وشركة فاكسيرا (التابعة لوزارة الصحة المصرية)، وذلك بمقر سفارة مصر فى بكين.

وبشان العلاقات المصرية الأوروبية، اتسم نسق العلاقات المصرية الأوروبية خلال عام 2021 بالاستمرارية فى وتيرته العالية من الزيارات المُتبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين، سواء فى إطار العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية، أو مع الاتحاد الأوروبى، وذلك على ضوء العلاقات المتشعبة بين مصر والاتحاد الأوروبى، بالإضافة لكون الاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى واستثمارى لمصر، حيث تطرقت تلك اللقاءات إلى ملفات تعزيز العلاقات الثنائية، والتنسيق والتشاور تجاه العديد من القضاياالإقليمية والدولية.

وساهمت وزارة الخارجية فى الإعداد لعدة زيارات قام بها الرئيس السيسى إلى الدول الأوروبية، حيث قام الرئيس بزيارتين إلى فرنسا، الأولى فى مايو 2021، للمُشاركة فى "قمة تكثيف التضامن الدولى لصالح إفريقيا لمواجهة تداعيات جائحة كورونا" و"المؤتمر الدولى لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان"، والثانية فى نوفمبر 2021 للمشاركة فى منتدى باريس للسلام، ومؤتمر ليبيا، عقد الرئيس السيسى خلالهما لقاءات مع نظيره الفرنسى والمسئولين الفرنسيين، علاوة على ممثلى كبرى الشركات الفرنسية.

كما شارك رئيس الجمهورية فى قمة تجمع الفيشجراد + مصر والتى انعقدت فى بودابست من 11 إلى 13 أكتوبر 2021، وأعقبها زيارة ثنائية رسمية إلى المجر، قام وزير الخارجية خلالها بالتوقيع على خمسة أطر تعاقدية للتعاون مع المجر.

وأجرى الرئيس السيسى عدة اتصالات تليفونية مع عدد من القادة الأوروبيين، أبرزهم الرئيس الروسى، والرئيس الفرنسى، ورئيس الوزراء البريطانى، والمستشارة الألمانية، ورئيس جمهورية أوكرانيا، حيث تطرقت تلك الاتصالات إلى سبل الدفع قُدمًا بالعلاقات الثنائية التى تجمع مصر بتلك الدول، فضلًا عن تبادل الرؤى حيال المسائل الإقليمية والدولية، من أجل التوصل إلى تسويات سياسية شاملة للقضايا المُلحة على الساحة الدولية.

كما ساهمت وزارة الخارجية فى الإعداد للزيارة التى قام بها السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا فى أكتوبر 2021، وذلك للمشاركة فى اجتماعات قمة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، حيث عقد على هامشها لقاءات مع المسئولين الفرنسيين ورؤساء كبرى الشركات الفرنسية،كما تم التوقيع على اتفاق نوايا بين وزارة الاتصالات المصرية ووزارة المالية والاقتصاد الفرنسية فى مجال الذكاء الاصطناعى.

وفى ذات الإطار، ساهمت وزارة الخارجية فى الإعداد لعدد من الزيارات التى قام بها عدد من القادة الأوروبيين إلى مصر، حيث استقبل الرئيس السيسى فى سبتمبر 2021 نظير القبرصى، وتم خلال الزيارة ترفيع الإطار العام للعلاقات الثنائية من خلال تدشين اللجنة العليا للتعاون الثنائى بين البلدين على المستوى الرئاسى.

كما استقبل الرئيس السيسى - فى 1 ديسمبر 2021 - رئيس الحكومة الإسبانية، حيث تم استعراض سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية، والاتفاق على أهمية العمل المُشترك نحو زيادة الاستثمارات الإسبانية فى مصر، والاستفادة من الفرص التى توفرها المشروعات القومية العملاقة الجارى تنفيذُها فى مصر، لاسيما فى مجالات النقل والطاقة المتجددة والزراعة، وغيرها، وقد شهدت زيارة المسئول الإسبانى إطلاق "مجلس الأعمال المصرى الإسبانى المُشترك"، وذلك بهدف دفع علاقات التعاون الاقتصادى بين البلدين.

واستقبل الرئيس السيسى، كلًا من نظيره الرومانى ورئيس وزراء ألبانيا فى أكتوبر2021، والأمير تشارلز ولى العهد البريطانى والسيدة قرينته فى نوفمبر 2021، حيث ارتكزت تلك اللقاءات حول التباحث حيال القضايا محل الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً الاقتصادية والتجارية، وبما يتناسب مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وتلك الدول الصديقة.

كمت قام وزير الخارجية بعدد من الزيارات إلى العواصم الأوروبية، حيث زار بروكسل فى يوليو 2021، لتسليم رسالة من رئيس الجمهورية إلى رئيس المجلس الأوروبى، والتى جاءت تأكيًدا على قوة وعمق العلاقات بين مصر ودول أوروبا، فضلًا عن لقاء العديد من نظرائه الأوروبيين، وكذا المسئولين بالمفوضية الأوروبية على هامش الزيارة.

وشارك وزير الخارجية فى المنتدى الإقليمى السادس للاتحاد من أجل المتوسط، والاجتماع الوزارى الثالث للاتحاد الأوروبى ودول الجوار الجنوبى، واللذين عقدا فى برشلونة فى نوفمبر 2021، حيث أكد وزير الخارجية على أهمية التعاون الأورو-متوسطى اعتماداً على القواسم المشتركة فيما بين دوله، إضافة إلى أهمية بلورة شراكة حقيقية بين الاتحاد الأوروبى ودول الجوار الجنوبى تقوم على مبدأ الملكية المشتركة لتلك الشراكة.

وعقد وزير الخارجية العديد من المشاورات السياسية مع نظرائه الأوروبيين خلال العام 2021، كان من بينها إجراء مشاورات مع وزراء خارجية البرتغال، ولوكسمبورج، وروسيا، وكرواتيا، والمجر.

ونجحت جهود وزارة الخارجية فى إفراج الاتحاد الأوروبى عن المبالغ المالية المخصصة لدعم قطاع الصحة ضمن برنامج دعم الموازنة والتى تبلغ 89 مليون يورو، كما قام بتمويل ثلاثة مشروعات تنموية فى مصر (ضمن اتفاقات تنفيذ مشروعات التعاون التى يمولها الاتحاد الأوروبى فى البلاد) والمتضمنة برنامج التنمية الريفية المتكاملة، ومشروعى دعم الحكومة الإدارية والمالية والنمو من خلال الشبكات المصرية البينية.

وعلى مستوى كبار المسئولين، شهد العام 2021 عقد العديد من المشاورات السياسية بين مصر وكل من إسبانيا، وهولندا، وسويسرا، وأوكرانيا، وإيطاليا، والبوسنة والهرسك، وسلوفينيا، والتشيك، وروسيا، بالإضافة إلى انعقاد الاجتماع الأول للحوار السياسى مع الاتحاد الأوروبى.

واستقبلت القاهرة زيارتين من مفوض الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبى، ومفوضة الشئون الداخلية، حيث تم إطلاق الجولة الثالثة من الحوار حول الهجرة مع الاتحاد الأوروبى، خلال الزيارة التى قامت بها مفوضة الشئون الداخلية بالاتحاد الأوروبى.

كما نجحت جهود وزارة الخارجية، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، فى رفع الحظر عن رحلات الطيران الأيرلندى إلى شرم الشيخ، والروسى العارض من وإلى مصر، وذلك بعد صدور مرسوم رئاسى من الكرملين الروسى فى هذا الصدد، خاصة فى ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية الصارمة التى تتخذها الحكومة المصرية لاحتواء فيروس كورونا.

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية مع دول الأمريكيتين، شهد عام 2021 انعقاد الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجى فى واشنطن فى 8 و9 نوفمبر 2021 برئاسة وزير الخارجية ونظيره الأمريكى، ونجحت الجولة فى استعراض إنجازات الدولة وسياساتها فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال جلسات الحوار المختلفة، وعرض خطة الإصلاح الاقتصادى المصرية لتحفيز القطاع الخاص الأمريكى للاستثمار فى مصر.

ونتج عن جولة الحوار الاستراتيجى عدة مخرجات تُمثل أساساً يُمكن البناء عليه للانطلاق إلى آفاق أرحب من التعاون الاستراتيجى بين البلدين، ويُمكن تلخيص تلك المخرجات فيما يلى:

1- الاتفاق على دورية انعقاد جولات الحوار الاستراتيجى، ودورية التواصل المباشر فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والتعاون الأمنى وغيرها من الموضوعات.

2- الإعلان عن تشكيل لجنة اقتصادية مصرية-أمريكية مشتركة، وتأسيس المفوضية المشتركة الخاصة بها.

3- التوافق حول أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى وزيادة الاستثمارات، وتنفيذ المشروعات المشتركة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

4- تأسيس مجموعة عمل بين البلدين بشأن قضايا المناخ،وترحيب الجانب الأمريكى باستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.

5- الإعلان عن "بعثة تجارية فى مجال الاقتصاد الأخضر" إلى مصر خلال عام 2022.

كما ساهمت وزارة الخارجية فى الإعداد لزيارة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن إلى القاهرة فى مايو 2021، حيث تشرف خلالها بلقاء رئيس الجمهورية، وجرى خلال اللقاء التطرق إلى مُستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، فضلًا عن التباحث بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية.

واضطلعت وزارة الخارجية بتنسيق زيارة لمستشار الرئيس الأمريكى للأمن القومى جاك سوليفان فى 28 سبتمبر 2021 إلى القاهرة، التقى خلالها بالسيد رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية، حيث جرى التباحث خلال اللقاءين حول تعزيز أُطر التعاون الثنائى، فضلًا عن مناقشة مُستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

كما قام رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى بزيارة إلى مصر خلال الفترة من 12-18 أكتوبر 2021، شرف خلالها بلقاء السيد رئيس الجمهورية، فضلًا عن لقاءاته مع وزير الخارجية، ووزراء البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة والرى والموارد المائية.

واستقبلت وزارة الخارجية فى ديسمبر 2021 وفدًا من مساعدى أعضاء الكونجرس الأمريكى إلى القاهرة، حيث جرى بحث القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك مع الولايات المتحدة.

وفى إطار العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية، كان أبرزا لزيارات تلك التى قام بها نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، على رأس وفد رفيع المستوى إلى القاهرة فى سبتمبر 2021، حيث تضمنت الزيارة عقد لقاءات مع رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من المسئولين المصريين.