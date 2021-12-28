رئيس التليفزيون يعلن وفاة الإعلامية عزة الأتربي عن عمر 74

أكدت الإعلامية نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصرى ؛ وفاة الإعلامية عزة الإتربى، اليوم الثلاثاء عن عمر 74 عاما.

نشأت عزة الإتربى فى المنصورة، وهي من مواليد فبراير 1947، وكان والدها يعمل طبيبا فى قرية "أخطاب"، ثم انتقلوا إلى القاهرة، وحصلت على الثانوية العامة فى مدرسة الأورمان بالدقى، ثم التحقت بكلية الآداب قسم الاجتماع عام 1967.

كان أول برامجها "مرحبا"، الذى كان يهدف للترويج السياحى فى مصر ، وتجولت كاميرا البرنامج فى مصر فى سيناء وشرم الشيخ وغيرهما، واستمر البرنامج نحو 4 سنوات؛ ومن خلال برنامج "أهل المغنى " سجلت مع النجوم محمد منير، وسميرة سعيد، وأنوشكا.

من أشهر برامجها "ذكريات وحكايات، ونادى رجال الأعمال، ومرحبا"، وغيرها.. وتولت مناصب مديرة إدارة مذيعات الربط ثم إدارة منوعات القناه الثانية ثم رئاستها للقناة الثانية ثم الأولى، قبل أن تختتم المشوار نائبة لرئيس التليفزيون للتراث.