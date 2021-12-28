/669044/مصطفى-محمد-يسجل-ويصنع-في-خسارة-جالاتا-سراي-أمام-دينزلي-سبور-فيديو

خسر جالاتا سراي أمام دينزلي سبور بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/6 على ملعب "تورك تيليكوم آرينا" ، ضمن مباريات دور الـ32 من كأس تركيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأنتهت نتيجة الوقت الاصلي للمباراة 3/3، وساهم النجم المصري مصطفى محمد في تسجيل وصناعة هدف لفريقه خلال مواجهة اليوم.

حيث قام بصناعة الهدف الثاني برأسية متقنة، ثم في الدقيقة 50 أحرز الهداف الثالث لفريقه، بتسديدة قوية سكنت الشباك على يسار الحارس.

الهداف هداف يا جماعة 🇦🇹 مصطفي محمد يبدع مع جلطه سراي اسيست وهدف ما اروعك 😍 pic.twitter.com/LOcWt75K2x — 𝙰̄𝙼𝚙𝚘̂ ‏ 🇦🇹 (@Ampo02772233) December 28, 2021

تشكيل جالاتا سراي في المباراة:

حراسة المرمى: إسماعيل تشيبه.

خط الدفاع: أوغلوكان تشاغلايان، الباسلان أوزتورك، ماركوس، عمر بيرم.

خط الوسط: تايلان، أوليمبيو موروتان، إمري كلنتش، ألكسندر تشيكالداو، ألبير يلماز.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

أول تعليق من مصطفى محمد

وكتب اللاعب المصري عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "أنا فخور وسعيد لوجودي هنا اليوم، والتوقيع على عقد طويل الأمد مع جالطة سراي".

وأضاف: "أنا في أكبر فريق داخل تركيا، وأيضًا في الفريق الذي يضم أكبر عدد من الجماهير هنا".

وأكمل: "أريد خدمة جالطة سراي لسنوات عديدة، والمساهمة معه في الفوز بالبطولات، ومستعد لفعل كل ما بوسعي من أجل ذلك".

واختتم مصطفى محمد: "سعيد لوجودي هنا في هذا الفريق، وسأقاتل للأبد مع عظيم تركيا".

عقد مصطفى محمد

ويأتي عقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي التركي، بعد العديد من المفاوضات بين وكيل اللاعب وإدارة النادي، والتي انتهت بإستمرار مصطفى مع الفريق لمدة 4 مواسم.

وكشف النادي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن مصطفى محمد سيظل ضمن صفوف ناديه حتى عام 2025.

وانتقل مصطفى محمد لجالاتا سراي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة من الزمالك، ويمتلك النادي التركي بندًا بأحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.

ونشر خالد الغندور صورة لمصطفى محمد على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب عليها : " ربنا يوفقك يا درش انت الامل"، في إشارة منه بأنه سيكون له دور كبير مع منتخب مصر الفترة القادمة في بطولة كأس أمم أفريقيا.