«مش مصدق أني عايش».. أحمد السقا ينجو من الموت بعد تعرضه لحادث خطير

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كشف النجم أحمد السقا عن كواليس تعرضه لحادث سير مفجع على الطريق الصحراوي، كاد أن ينهي حياته.

دوت الخليج يرصد نجأة النجم أحمد السقا من الموت بعد تعرضه لحادث سير.

تعرض أحمد السقا للموت

وروى السقا تفاصيل الحادث خلال حلوله ضيفًا على برنامج «ABtalks» للإعلامي أنس بوخش، قائلًا: "تعرضت للموت نحو 6 مرات كان آخرهما منذ عام مضى عندما انقلبت سيارتي على الطريق الصحراوي، ولكن الله نجاني ولم أصدق بعدها أنني على قيد الحياة".

وأضاف: "لا أستسلم ولكنني لا أعاند القدر ومؤمن بشده بأن كل شيء بيد الله".

أحمد السقا في مسلسل الاختيار 3

وعلى جانب آخر، يستعد النجم أحمد السقا لخوض الموسم الرمضاني المقبل من خلال المشاركة في الجزء الثالث من مسلسل الاختيار برفقة النجمين أحمد عز وياسر جلال، وذلك بعد نجاح الجزئين الماضيين بطولة أمير كرارة وكريم عبد العزيز وأحمد مكي.

تكريم أحمد السقا في مهرجان الجونة السينمائي

وكرم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، الفنان أحمد السقا والذي شهد تكريمه حضور كبير من نجوم الفن، وسلمه الجائزة الفنانة هند صبري التي شاركته في أكثر من عمل فني.

وجه الفنان أحمد السقا رسالة قوية للاعب كرة القدم الشهير محمود عبد الرازق شيكابالا، على هامش حديثه عن احترافه الكرة قبل لجوء للتمثيل خلال برنامج «حبل سري» المذاع عبر قناة القاهرة والناس.

تحدث السقا في البداية عن احترافه لكرة القدم، مشرا إلى أنه لعب في صفوف ناشئي النادي الأهلي تحت قيادة كابتن إبراهيم عبد الصمد، ثم انتقل لنادي الزمالك مع كابتن محمد صلاح وسمير محمد علي، فضلا عن انضمامه لنادي الصيد، موضحا أنه ابتعد عن كرة القدم بسبب إصابته بالرباط الصليبي.

رسالة أحمد السقا لـ شيكابالا

وقال أحمد السقا عن شيكابالا: “أنا بحبه، وبقوله ان الناس كلها بتحبك سواء جمهور الأهلي أو الزمالك، وكل الحجات اللي بتحصل دي بتخرجه تركيزه وبتشتته، وجمهور الأهلي محترم ومثقف وعلى أعلى درجات الوعي وأكيد بيحترم لعيب زي محمود عبد الرازق شيكابالا”.

وأضاف: “"جمهور الزمالك بيحب شيكابالا وبيحب برضه أفشة ومحمد شريف.. دي لاعيبة محدش يختلف عليها".

وأشار إلى أنّ هدف شيكابالا في مرمى محمد الشناوي في نهائي دوري أبطال إفريقيا العام الماضي هدف لا ينساه، فيما وصف أفشة بأنّه "لاعب فلتة".

أحمد السقا يكشف حقيقة اعتذاره عن فيلم الكنز بسبب محمد رمضان

وكشف النجم أحمد السقا عن حقيقة اعتذاره عن فيلم «الكنز» بسبب الفنان محمد رمضان، مؤكدًا أنه ليس له علاقة بذلك الأمر بينما أسباب تتعلق بالسيناريو.

قال السقا خلال استضافته ببرنامج «حبر سري» المذاع عبر قناة «القاهرة والناس» مع الإعلامية أسما إبراهيم: "اعتذرت عن الفيلم قبل وجود محمد رمضان بسبب تغيرات في السيناريو، والدور بعد كده راح لمحمد سعد».

و تحدث السقا لأول مرة عن أزمة خلافه مع الفنانة مها أحمد، ورد على الانتقادات التي توجهت إلى مسلسل «نسل الأغراب».

وكشف السقا لـ «حبر سري» كواليس الأزمات الشخصية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، ومدى تأثير رحيل والده ووالد زوجته على استقرار مشواره الفني.