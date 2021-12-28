/669047/الداودى-يستجب-لطلب-البرلمانى-أحمد-عبدالماجد-الأحمر-في-إنارة-طريق-الأشراف

حصل البرلمانى أحمد عبدالماجد الأحمر ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى ، وأمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، علي أستجابة اللواء أشرف الداودى محافظ قنا في إنارة الطريق الواصل بين الأشراف الشرقية وطريق قنا طيبة الشرقي .

وكلف اللواء أشرف الداودى محافظ قنا المهندس أشرف موسي رئيس مدينة قنا ، بتشكيل لجنة من الصيانة وتركيب كشافات إنارة للطرق التى تحتاج إنارة في قرية الأشراف الشرقية .

الداودى يستجب لطلب البرلمانى أحمد عبدالماجد الأحمر في إنارة طريق الأشراف

وقال الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر ، عضو مجلس الشيوخ في تصريح " لموقع دوت الخليج" أنه يسعى دوما في خدمة أهالي محافظة قنا والعمل علي حل المشكلات في جميع قري محافظة قنا وتوصيلها للمسؤولين لافتا أن جميع القيادات التنفيذية بمحافظة قنا في جميع القطاعات تتعاون مع نواب قنا بشكل دائم .

يذكر أن قد تقدم البرلمانى أحمد عبدالماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ ، تقدم بطلب الي اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بشأن أنار الطرق بقري الأشراف وتم الإستجابة من المسؤولين صباح اليوم واتخاذ الإجراءات اللازمة .