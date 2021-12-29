انطلاق «AUTUNE SHOW2022» أول معرض للسيارات والموتوسيكلات المعدلة فى مصر

جدة - نرمين السيد - انطلق اليوم الثلاثاء، مؤتمر أول معرض فى مصر وإفريقيا للسيارات والموتوسيكلات المُعدلة، تحت رعاية وزارتى الشباب والرياضة، والتجارة والصناعة، بمدينة العلمين الجديدة، تحت مُسمى Autune Show 2022، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستضافة مصر للأحداث العالمية، واحتضان "الفعاليات المبتكرة".





ويُشارك فى فعاليات المعرض شركات السيارات، ومراكز تعديل السيارات، والعاملون فى مجال صناعة تعديل السيارات، وهو أول معرض من نوعه يُقام فى مصر وإفريقيا لهذا الغرض. ومن المُقرر أن ينعقد على هامش فعاليات المعرض، "سباق دراجات"، والذى يُنظم فى مصر وإفريقيا للمرة الأولى، فى الفترة من 20 حتى 23 يوليو 2022.

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