محافظ الجيزة يطمئن على نسب تنفيذ الأعمال بمحور كمال عامر (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - أجرى أحمد راشد، محافظ الجيزة، مساء اليوم، جولة تفقدية رافقه خلالها اللواء محمد كيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال بمشروع محور الفريق كمال عامر "الزمر سابقا" وتذليل أية عقبات قد تواجه تنفيذ الأعمال.





وأكد محافظ الجيزة أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تشهد نقلة غير مسبوقة من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية وإحدى المشروعات التى حظت بها محافظة الجيزة هى محور الفريق كمال عامر، والذى يعد أحد مشروعات الطرق القومية لكونه يربط حركه السير مع عدد من المحاور المرورية الهامة وسوف يحقق نقلة نوعية فى حل الإختناقات المرورية بالعديد من القطاعات.

وخلال الجولة، أكد المحافظ على أنه سوف يتم تدعيم مسار المحور بعدد من كبارى المشاة لخدمة المواطنين والمنشآت والمدارس الموجودة على جانبى مساره، وكذا تنفيذ الدورنات الموجودة أسفل المسار طبقًا للمعايير الفنية والمواصفات القياسية لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، لافتًا إلى أنه سيتم استغلال الباكيات الموجودة أسفل الكوبرى فى إنشاء مواقف حضارية وساحات انتظار لخدمة المواطنين ولعدم انتظار السيارات بنهر الطريق.

وبدأت الجولة من منطقة نصر الدين وحتى ميدان الحسينية والتى شدد خلالها المحافظ على رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى بالتنبيه على سائقى سيارات السرفيس بالالتزام بالأماكن المخصصة لهم لعدم إعاقة الحركة المرورية، كما وجه المحافظ رئيس حى العمرانية بتدعيم الشارع بأعمدة إنارة حديثة وتقليص مساحة أرصفة المشاة خصوصًا بالمناطق المجاورة لمطالع ومنازل الكوبرى لتحقيق المرونة اللازمة لقائدى المركبات وكذا رفع كفاءة الأسوار الموجودة بشارع ترعة الزمر لكى تتكامل أعمال التطوير التى تشهدها المنطقة.

وشدد على عدم السماح لمعارض السيارات بالتعدى على أرصفة المشاه لعرض السيارات وفى حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمود منصور مستشار رئيس جهاز التعمير والأستاذ محمد نور رئيس حى العمرانية والأستاذ محمود حسين رئيس جهاز السرفيس.