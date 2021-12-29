/669049/محافظ-بورسعيد-يتفقد-مستشفي-النصر-التخصصي

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء ، مستشفى النصر التخصصي ، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

رافق محافظ بورسعيد خلاله جولته التفقدية بمستشفى النصر التخصصي الدكتور محمود جلال مدير المستشفي.

محافظ بورسعيد يتفقد مستشفي النصر التخصصي

واشاد محافظ بورسعيد خلال جولته بتواجد أطقم الأطباء والتمريض بجميع الأقسام وانتظام الخدمة وادائها بمستوي متميز مشيرا بان مستشفي النصر أصبحت من الصروح الطبية المميزة والتي تقدم خدمة لائقة علي اعلي مستوي .

وأكد المحافظ على أن هذا المستوى من الخدمات الطبية المتميزة المقدمة للمواطنين والتي لمسها خلال زيارته المفاجئة للمستشفى ولقائة بالمواطنين، أصبحت النمط السائد لجميع مستشفيات المحافظة منذ بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتعد هذه الجولة التفقدية هي واحدة من سلسلة الجولات التي قام بها مخافظ بورسعيد اليوم علي عدد من المستشفيات حيث تفقد أعمال إنشاء مبنى الجناح البحرى بمستشفى السلام الدولي .

و تابع اللواء عادل الغضبان ، اليوم، الموقف التنفيذي في أعمال الإنشاء لمبنى الجناح البحري بمستشفى السلام بورسعيد، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمبنى وبدء تشغيله. جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد لتفقد سير العمل بالمبني البحري داخل مستشفى السلام التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والاطمئنان على تقديم أفضل الخدمات الطبية لمنتفعى التأمين الصحي الشامل الجديد من خلالها، رافقه الدكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية فرع بورسعيد، والدكتور حسن إسلام مدير المستشفى.

كما شملت الجولة تفقد الأعمال الإنشائية الجديدة بمبنى الجناح البحري لمستشفى السلام وممر الربط بين الجناحين البحري والقبلي، في إطار عمليات توسعة المستشفى وزيادة الطاقة الاستيعابية لها، حيث يتكون المبنى من 7 أدوار، وتبلغ طاقته الاستيعابية 80 سرير داخلي، وحدة الغسيل الكلوي بسعة 33 ماكينة غسيل، وحدة قسطرة القلب، أقسام الرعاية المركزة للقلب بسعة 16 سرير، قسم عناية الجراحة بسعة 10 أسرة، قسم الأشعة، 4 غرف عمليات، وغرفة عمليات نساء وولادة، إضافة إلى قسم متكامل لعلاج الحروق، حيث قاربت الأعمال الإنشائية لمبنى الجناح البحري بمستشفى السلام بورسعيد، على الانتهاء لبدء تشغيله فى أقرب وقت.