/669051/حسين-السيد-يهاجم-شيكابالا-عقدك-تم-توقيعه-من-سنة-لم-تتذكر-غير-الأن

تحدث حسين السيد المشرف السابق على كرة القدم بنادي الزمالك، حول بيان شيكابالا الذي أصدره حول تغير بنود عقد الذي وقعه مع لجنة عماد عبد العزيز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال حسين السيد في تصريحات تلفيزيونية: "وقعت عقدين في فترة اللواء عماد عبد العزيز مع شيكابالا ويوسف أوباما، وبعدها عندما تم تعييني عضو في لجنة حسين لبيب لم نتطرق لعقود شيكابالا".

وأكمل: "شيكابالا وقع في البداية على بياض في ديسمبر العام الماضي، لكن بعدما استلمنا النادي في شهر مايو الماضي، كانت جميع العقود مكتوبة بكل تفاصيلها، وتم توثيقها في اتحاد الكرة".

وأختتم قائلاً: "عقدك تم توقيعه قبل سنة كاملة من هذه اللحظة، هل لم تعرف بنود عقدك أو تتذكر إلا الآن؟”.

وخرج شيكابالا ببيان يتسائل فيه حول تغير بنود عقده الذي وقعه مع لجنة عماد عبد العزيز، ويتهم فيها لجنة حسين لبيب السابقة بتسببها في ذلك الأمر.

مرتضى منصور

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول الحدائق المسماه على رموز القلعة البيضاء وشهداء الوطن.

وقال مرتضى منصور خلال فيديو مصور له على صفحته الرسمية: "زهقنا من الناس بتتكلم أننا عملنا يفط لرموز الزمالك، وهحوم شديد عشان عملنا حديقة بأسم رضا عبد العال أكنو دا واحد هربان، هو لاعب كان في الزمالك ورؤوف جاسر كان السبب في رحيلة وأجبره على ذلك".

وأضاف: " لم أحد يذكر أننا عملنا حدائق وحمامات سباحة مسماه على شهداء الوطن والجيس الذين ضحوا بأنفسهم من أجلنا، نحن كرمنا الشهيد أحمد منسي ومحمد مبروك ولم أحد يتحدث حول هذا الأمر".

اللجنة المؤقتة للزمالك السابقة

وأكمل: " اللجان خربت النادي وزودوا عقود اللاعبين 4 أضعاف، كان يوجد لاعبين عقودهم 2 مليون أصبحت 15 هل هذا يعقل؟، نحن تحملنا ونتحمل ما فوق طاقتنا".

وزاد: " من ساعت ما رجعنا وأحنا بنعالج ما فعلوا اللجان الماضية بتدمير النادي، أطالب حسين السيد وحسين السمري وطارق جبريل أو أي شخص كان متواجد بالرد علينا وعلى المستندات التي تدينهم في قضايا فشلوا في حلها".

وأردف: " تم تدمير الصالات والأسانسيرات وسرقوا التكييفات والشاشات، وقاموا بتخريب الكراسي والنادي بأكمله"