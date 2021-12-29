طلب غريب لـ أبلة فاهيتا من لميس الحديدى على الهواء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واستقبلت لميس الحديدى مداخلة الأبلة فاهيتا بقولها: "بنسوارين عليكى ياختى"، لتدخل بعدها النجمة إلهام شاهين فى نوبة ضحك قائلة "حبيبتى أبلة فاهيتا".

ومازحت لميس الحديدى أبلة فاهيتا، قائلة: "شيفاكى مطفية ومش منورة ومش حلوة"، لترد الأبلة فاهيتا مازحة: "مطفية إيه يا ختى كل ده مطفية؟ كانت سنة فيها شوية غلاسة فى حبة حاجات لكن فى المجمل كانت لذيذة، أنا اخترقت عالم الدراما وكانت سنة حلوة".

وقاطعت الفنانة إلهام شاهين لميس الحديدى، متحدثة إلى أبلة فاهيتا قائلة: "كنت بفكر أعمل فيلم مع أبلة فاهيتا، وبعدين حصلت مشكلة اسم مين هيتكتب قبل مين، وجننتنى، لترد فاهيتا، قائلة: "فرق السن له احترامه".

وخلال المداخلة مازحت "أبلة فاهيتا" لميس الحديدى، حيث طالبتها بتغيير قصة شعرها، قائلة: "غيرى القصة بتاعتك دى"، لترد لميس الحديدى: "دى أشهر قصة فى مصر".

وحول أمنياتها فى العام الجديد 2022، قالت أبلة فاهيتا: "أهدى علينا شوية، عايزين نعدى الـ ميتافيروس، وعايزين ننطلق ونطلع لفوق".

جدير بالذكر، أن برنامج "كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام التاسعة والنصف مساء على قناة ON الفضائية.