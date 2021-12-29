/668938/شكاوي-النواب-تناقش-التنازل-عن-2-فدان-زراعه-لإقامة-مشروعات-عامة-في-سوهاج

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، بدائرة سوهاج الثانية التي تضم كل من الكوثر واخميم وساقلتة بشأن التنازل عن مساحة ٢ فدان من ارض الزراعة بساقلته لإقامة مشروعات ذات النفع التام عليها "مركز شباب - مدرسة تجريبيه.. الخ".

وكتب النائب زكريا حسان، في الاقتراح برغبة الذى قدمة لرئيس مجلس النواب "حيث ان مدينة ساقلته تفتقر الى وجود اراضي املاك دولة وتعانى اشد المعاناة من ارتفاع كثافة الفصول، والمدينة الوحيدة بسوهاج، الت لا يوجد بها ملعب رياضي ومراكز الشباب بها عبارة عن شقة سكنية، وعلية نقترح نقل الاشراف الاداري لمساحة2 فدان التابعة للإدارة الزراعية بساقلته الى الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته لإقامة مشروعات ذات النفع العام عليها".

مناقشة اقتراح برغبة للنائبة آية مدني بشأن ازدواج طريق الخارجة- الداخلة

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب ، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة آية مدني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن ازدواج طريق (الخارجة- الداخلة)، بحضور ممثلي وزارتي النقل والمواصلات والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوصت اللجنة بإدراج مشروع ازدواج طريق (الخارجة- الداخلة) في الخطة خلال العام المالي القادم، وشددت أنه في حال توافر اعتمادات مادية من المتوفرات يتم توجيهها لذات الطريق.

وكانت النائبة آية مدني، قد قالت في اقتراحها إنه بالرغم من أن هذا الطريق حيوي ويعتبر هو المنفذ البري الوحيد الذي يربط أكبر مركزين في محافظة الوادي الجديد وهما مركزي الخارجة والداخلة، إلا أنه طريق فردي ضيق لا يتسع لأكثر من سيارتين علاوة على المنحنيات الخطرة الموجوده به، وهو الأمر الذي يجعله مصدر متواصل لنزيف الدم.

وأضافت أنه في ظل اهتمام الرئيس بتنمية الوادي الجديد وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية والتنموية بها وزيارة رئيس الوزراء الشهر الماضي للمحافظة وتفقده لمشروع فوسفات أبوطرطور، فكان لابد من تمهيد هذا الطريق الذي يتم نقل عليه يوميًا ما يقرب من 100 سيارة محملة بالمحاصيل الزراعية وأسمدة مشروع شرق العوينات وكل المواد التي يتم نقلها من وإلى مشروع فوسفات أبوطرطور.