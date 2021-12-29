/669052/رد-صادم-من-إلهام-شاهين-بشأن-سبب-تكريمها-عدة-مرات-في-2021

صدمت الفنانة إلهام شاهين، الإعلامية لميس الحديدي برد فعل غير متوقع في إجابتها على سؤال بشأن تكريمها عدة مرات في 2021، وقالت مازحة: “مش عارفة يمكن هموت قريب”

دوت الخليج يرصد رد الفنانة إلهام شاهين المفاجئ بسبب تكريمها عدة مرات في 2021.

ذكرت الحديدي خلال حلقة اليوم من برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON"، أن مقصدها من السؤال أن التكريم هذا العام ليس عن عمل فقط واحد بل على مجمل المسيرة الفنية التي تجاوزت 101 فيلم، لتجيب إلهام شاهين خلال حوارها إن التكريمات بالفعل كانت عن مجمل مسيرتها الطويلة وهذا الأمر أسعدها

ولفتت "إلهام" إلى أن التكريم الأقرب إلى قلبها هو تكريم المسرح القومي، قائلة: "تكريم مهرجان المسرح القومي كان مفاجأة ومكنتش فاكرة أنا عملت كام مسرحية والناس كانت ناسية قصة المسرح وبيقولوا إحنا عارفين أن شاهين نجمة مسرح وتلفزيون لكن تكريمي كان مفاجأة بعد ماعملوا كتاب المتمردة عني وفوجئت أني عملت 26 مسرحية"!

وأضافت إلهام شاهين: "انبسطت جدًا مكنتش حسباهم، بعض الأعمال والمسرحيات عرضت لفترات طويلة مثل بهلول في إسطنبول لكن فوجئت أني عملت مسرحيات تلفزيون مهمة جدًا لكن لا تعرض كثيرًا مثل مسرحية المتحذلقات مع محمد صبحي وإخراج جلال الشرقاوي والمصيدة وغيرها وهي أعمال مهمة ولايمكن أن تعبر مرور الكرام وعدد 26 مسرحية كبير أوي وكنت سعيدة بالتكريم".

على الصعيد الآخر، تعرضت الفنانة القديرة إلهام شاهين، الإثنين الماضي، لوعكة صحية مفاجأة، حيث أُصيبت بالتهاب حاد في الأحبال الصوتية، مما استدعى إلغاء الندوة الخاصة بها في قصر السينما، برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، والتي كانت من المقرر أن تقام اليوم الإثنين في تمام الساعة الرابعة، وذلك فى إطار ندوات الصالون الثقافي «إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع».

موعد ندوة إلهام شاهين بقصر السينما

وكشفت إلهام شاهين في تصريح خاص لموقع دوت الخليج عن موعد الندوة الجديد قائلة: "هنحدد ميعاد علطول كمان يومين تلاتة وهشوف الظروف إن شاء الله".

إلهام شاهين تتعرض لوعكة صحية مفاجأة

وكان من المفترض أن يدور الصالون الثقافي، حول قضية «عاهرة سارتر» أو «المومس الفاضلة»، ويدير الصالون الناقد الفني الكبير طارق الشناوي، ومن المقرر تكريم الفنانة بعد انتهاء الندوة.

هذا وقد حلت الفنانة إلهام شاهين وصديقتها النجمة هالة صدقي، ضيفتان على برنامج «سهرانين» الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، على قناة on، مؤخرًا

وتحدثت إلهام شاهين في بداية الحلقة عن سهراتها الليلة، مشيرة إلى أنها تسعد بتجميع أحبائها كل ليلة من ليالي رأس السنة، كما تحرص دائما على الاحتفال بعيد ميلاد كل مواليد برج الجدي في يوم واحد، موضحة: «انك تلاقي فرصة تبقى سعيد في وسط الناس اللي بتحبهم، لازم متضيعهاش».