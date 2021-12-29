الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار من اليوم وحتى الأحد المقبل (صورة)

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة غدا الخميس خلال فترات الليل على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وتمتد إلى القاهرة الكبرى.

طقس رأس السنة 2022

وكشفت الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون مصحوبة بحبات البرد "حبات المطر الكبيرة" على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة.

طقس اليوم الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الأربعاء، حيث تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد طقس معتدل، أما السواحل الغربية، نجد طقس مائل للبرودة، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.

أما ليلا فيسود طقس شديد البرودة على جميع أنحاء الجمهورية ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة، والأمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة وتصل إلى 40% تقريبا.