آخر تطورات غرق مركب صيد تابع لـ ميناء البرلس.. أعداد المصابين والمفقودين

جدة - نرمين السيد - وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه تواصل مع عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والجهات المعنية، لمتابعة حادث سروح مركب "سيدنا الحسين" من ميناء البرلس، عقب ورود إخطار من رئيس ميناء برج البرلس، يفيد بوقوع حادث غرق المركب فى البحر الأبيض المتوسط على بعد مسافة 15 ميل غرب بورسعيد و10 ميل شرق دمياط على متنها 10 أشخاص وهم طاقم المركب.

وأعلن محافظ كفر الشيخ أن الحادث أسفر عن إنقاذ 3 أشخاص، وهم "عمر شعبان عبد ربه، وحسن على حسن، وعلى حسن محمد"، وفقدان 5 أشخاص من طاقم المركب، ومنهم صاحب المركب، مشددا على أنه يجرى حاليا، متابعة عملية البحث عن باقى المفقودين.

غرق مركب فى كفر الشيخ

وأوضح محافظ أنه تم إنقاذ الصيادين عبر مركب من ميناء رشيد أثناء مروره بالقرب منهم فى المياه، وإرسال مركب آخر من ميناء برج البرلس للالتقاء مع مركب رشيد ونقل المصابين إلى مستشفى برج البرلس المركزى لعمل الإسعافات الأولية لهم.

تطورات غرق مركب فى كفر الشيخ

من جانبه، قال محمد شرابى، شيخ الصيادين فى برج البرلس، بـ كفر الشيخ، إنه حادث تصادم وقع بين مركبى صيد "سيدنا الحسين، من برج البرلس، ومركب "سيف الإسلام" من محافظة دمياط، نتج عنه غرق مركب سيدنا الحسين، وعلى متنه 9 صيادين من أبناء برج البرلس، وتم إنقاذ 3 فيما لا يزال 6 آخرين فى عداد المفقودين.

وأضاف، فى تصريحات له، أن هناك 6 مفقودين هم مالك المركب وأبناؤه الثلاثة، واثنان من الصيادين الآخرين، وجميعهم من برج البرلس.

وأشار شيخ صيادى البرلس إلى أن الحادث وقع بين محافظتى بورسعيد ودمياط، فى منطقة قريبة من حجر أبوالروس فى نقطة إحداثية 3142574 على 3206957.