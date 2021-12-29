مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على برينتفورد فى الدوري الإنجليزي

/669054/مانشستر-سيتي-ضيفا-ثقيلا-على-برينتفورد-فى-الدوري-الإنجليزي

يدخل فريق مانشستر سيتي مباراته اليوم الأربعاء ضد نظيرة برينتفورد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يأتي برينتفورد في المركز الـ13 برصيد 20 نقطة.

نتيجة مباراة مان ستي ضد ليستر

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي وليستر سيتي، بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة لصالح مانشستر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح البلجيكي كيفين دي بروين لاعب خط وسط ماشستر سيتي سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، من خلال تمريرة من فيرناندينو قابلها كيفين دي بروين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

اهداف المباراة

وسجل الدولي الجزائري رياض محرز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الرابعة عشر من عمر المباراة، من خلال نقطة الجزاء.

وسجل إلكاي جوندوجان الهدف الثالث في الدقيقة الواحد والعشرون من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من جواو كانسيلو من جهة اليمين أبعدها كاسبر شمايكل فتابعها إيلكاي جوندوجان يتسدبدة سكنت يمين المرمى.

وأكد رحيم ستيرلينج بالهدف الرابع في الدقيقة الرابعة والعشرين من عمر المباراة، من خلال منطقة الجزاء تحصل عليها ستيرلينج بعد عرقلته من قبل مدافع ليستر.

عاد ليستر في نتيجة المباراة بالشوط الثاني ليقترب من التعادل بهدف، ولكن السيتي يواصل قطاره التسجيلي في المباراة.

وأحرز هدف ليستر الأول جيميس مادسون في الدقيقة 55، وجاء أديمولا لوكمان بالهدف الثاني في الدقيقة 59، وسجل إيهيانوتشو بالهدف الثالث في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

ورد مانشستر سيتي بالهدف الخامس له في الدقيقة 69 من عمر المباراة، عن طريق إيمريك لابورت، وسجل رحيم ستيرلينج هدفه الثاني في اللقاء والسادس لمانشستر في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.