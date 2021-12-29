/669055/موعد-مباراة--تشيلسي-ضد-نظيرة-برايتون-فى-الدوري-الإنجليزي

يدخل فريق تشيلسي مباراته اليوم الأربعاء ضد نظيرة برايتون، والتي من المقرر أن تقام في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساءً، على ستاد "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة مباراة تشيلسي وبرايتون عبر قنوات "beIN Sports 2 HD Premium.

نتيجة مباراة تشيلسي ضد استون فيلا

حقق نادي تشيلسي الفوز على نظيرة المحلي نادي أستون فيلا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح أستون فيلا بقيادة ستيفين جيرار المدير الفني للفريق، من تسجل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 28 من عمر المباراة، عن طريق ريتشي جيمس، منخلال مات تارجت أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار حاول ريتشي جيمس تشتيتها برأسه ولكن مرت من فوق الحارس إدوارد ميندي وسكنت الشباك.

عاد تشيلسي بهدف التعادل في الدقيقة الـ 32 من عمر اللقاء، عن طريق القائد الإيطالي جورجينيو، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها كالوم هودسون أودوي.

وسجل البلجيكي روميرو لوكاكو، الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة الـ 56 من عمر اللقاء، من خلال كالوم هودسون أودوي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها لوكاكو برأسية قوية من داخل نطقة الجزاء مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

وأكد الإيطالي جورجينيو بالهدف الثالث للبلوز والثاني له في شباك أستون فيلا، في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء، تحصل عليها روميرو لوكاكو.