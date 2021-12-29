القوى العاملة: تعيين هذا العدد من الشباب فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - 7878 شاباً، منهم 54 من ذوى الهمم والعزيمة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 22421 شابا، وتوفير 503 فرصة عمل، واستخراج 1947 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 2038 رخصة مزاولة الحرفة.

وأشار الوزير إلى أن مديرية العمل بالقاهرة قامت فى مجال تراخيص عمل الأجانب، باستخراج 200 ترخيص جديد لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 150 أجنبيا وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وأوضح مدحت الغمراوى، مدير مديرية القاهرة، فى تقريره للوزير عن ما تم انجازه خلال نوفمبر الماضى، أن المديرية تلقت 1795 شكوى، منها 182 شكوى تم تسويتها وديا، وتمت إحالة 285 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التى يعملون بها.

وتم حفظ 198 شكوى، وإحالة 639 شكوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى 491 شكوى تحت البحث والدراسة.

العمالة غير المنتظمة

وفى مجال العمالة غير المنتظمة، قامت المديرية بصرف منح لرعاية تلك الفئة اجتماعيا واقتصاديا تمثلت فى: 168 منحة مولود جديد بإجمالى 340 ألف جنيه، و71 منحة زواج بمبلغ 213 ألف جنيه، و29 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 58 ألف جنيه، وصرف 4 منح وفاة عامل لـ 4 أسر بإجمالى 40 ألف جنيه، فضلا عن صرف 4 آلاف جنيه لعمل عمليتن جراحية صغرى لعاملين ، ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة 655 ألف جنيه لـ 274 عاملاً من المسجلين.

أما فى مجال التفتيش العمالى فقد قامت المديرية بالتفتيش على 348 منشأة دورى وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 345 محضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 636 شكوى، وتم تسوية 208 شكاوى منها، وتبقى 428 شكوى تحت البحث والدراسة.

وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 199 منشأة، وإعادة التفتيش على 370 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 215 محضر سلامة وصحة مهنية، كما تم بحث 10 شكاوى، وعقد 13 ندوة توعية.