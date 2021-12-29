عاجل.. البحوث الفلكية: هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة والمحافظات

جدة - نرمين السيد - وأكد المعهد، فى بيان له، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن الهزة الأرضية شعر بها عدد من المواطنين ببعض المدن المصرية، فى تمام الساعة 7.15 صباحا بالتوقيت المحلى.



هزة أرضية فى أكتوبر

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد هزة أرضية فى منطقة القاهرة الكبرى، يوم 2 أغسطس الماضى، على بعد 15 كم جنوب غرب مدينة السادس من أكتوبر.

وقال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن الهزة الأرضية وقعت فى تمام الساعة الـ 9:38 صباحا، وبلغت قوتها 2.9 درجة على مقياس ريختر، بعمق 13 كم، ودائرة العرض 39.85 شمالا، وخط الطول 30.77 شرقا.

وأوضح القاضى، أن المعهد، لم يرد له ما يفيد شعور المواطنين بهذه الهزة الأرضية.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.