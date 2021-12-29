موجز دوت الخليج: هزة أرضية فى القاهرة والمحافظات.. وخريطة سقوط الأمطار حتى الأحد

جدة - نرمين السيد - أعلن معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية تسجيل محطات الشبكة القومية للزلازل هزة بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر بالقرب من جزيرة كريت. ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية: أسعار الخضروات والفاكهة اليوم فى الأسواق الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار من اليوم وحتى الأحد المقبل (صورة) آخر تطورات غرق مركب صيد تابع لـ ميناء البرلس.. أعداد المصابين والمفقودين منهج رابعة ابتدائى.. وزير التعليم يوجه نصيحة مهمة لـ أولياء الأمور (فيديو) عاجل.. البحوث الفلكية: هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة والمحافظات طلب غريب لـ أبلة فاهيتا من لميس الحديدى على الهواء (فيديو) أوبتا: محمد صلاح لم يهدر ركلة جزاء فى الدورى الإنجليزى منذ 4 سنوات مباراة ليفربول وليستر سيتى.. تعليق غاضب من كلوب بعد الخسارة تعليق حزين من مصطفى محمد بعد وداع جالاتا سراى لـ كأس تركيا ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى بعد موقعة ليفربول وليستر سيتى النظام العسكرى فى بورما.. تعليق غاضب من الخارجية الأمريكية دعوى ضد رئيس أوكرانيا بالخيانة وتمويل الإرهاب فيضانات البرازيل.. المياه تغطى المنازل وحصيلة مفزعة للضحايا مقتل 4 أشخاص جراء تحطم طائرة فى كاليفورنيا هل تقدم هانى شاكر بأوراقه للترشح فى انتخابات الزمالك؟ (فيديو) الحالة الصحية لـ عادل إمام.. شقيق الزعيم يرد على شائعات جديدة عيد ميلاد أشرف زكى.. روجينا توجه رسالة غزل إلى زوجها (صور) هانى شاكر يعلن انضمام مغنى مهرجانات إلى نقابة الموسيقيين (فيديو) تفاصيل اقتحام مسجل لـ مستشفى التأمين الصحى بشبرا الخيمة سيدة حلوان التى تصدت للحرامى : «أول ما سمعت صراخهم وقفت قدامه» مصدر أمنى ينفى اقتحام قوات الشرطة لمكتب أحد المحامين بأسيوط

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