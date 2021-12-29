وزير القوى العاملة يعلن موعد آخر فرصة لـ التقدم للعمل فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة القوى العاملة فى بيان لها، أنه على الراغبين للعمل على هذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص، وذلك بالدخول على موقع الوزارة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج أو الدخول على اللينك التالى: https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن هذه أول طلبية استقدام العمالة المصرية للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكترونى بين وزارة القوى العاملة في مصر، ووزارة العمل والتأهيل فى ليبيا.

وأضاف الوزير أن المهن المطلوبة، هى: "أخصائى عظام، جراحة عظام، واثنان أخصائى أشعة تشخيصية، واثنان أخصائى عيون، واثنان أخصائى أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، و4 أطباء اختصاصى إسعاف وطوارئ".

وتابع: "4 أخصائى جراحة عامة، و4 أخصائى طب أطفال، و4 أخصائية نساء وتوليد "إناث فقط"، و4 أخصائي باطنة، و4 طبيب اختصاصى- عناية حثيثة "دكتوراة فى التخدير والعناية المركزة"، و4 أخصائى تخدير وإنعاش، و6 ممرضات نساء وتوليد، و8 أخصائى تمريض عناية حثيثة "بكالوريوس صيدلة الإجازة العالية في العلوم الصيدلية والكيمياء، ودبلوم مدرسة الصيدلة العليا، و6 أخصائى تمريض عام "بكالوريوس تمريض"، واثنان ممرض اختصاصى- تعقيم.

وأوضح سعفان أنه يشترط للتقديم على هذه الوظائف أن يكون لدى المتقدم خبرة من 5 إلى 15 سنة ، والسن من 40 إلى 60 سنة ما عدا وظيفة أخصائى أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة يشترط أن يكون عمر المتقدم من 37 إلى 55 سنة.