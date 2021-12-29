افتتاح الرئيس السيسى مشروعات قومية ضمن أسبوع الصعيد يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى افتتح أعمال التطوير والتوسعات الجديدة فى مصنع اليوريا ونترات الأمونيا «كيما 2» بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، إلى جانب افتتاح مدينة أسوان الجديدة، وذلك ضمن سلسلة المشروعات القومية التى يواصل الرئيس افتتاحها فى (أسبوع الصعيد).

ونقلت صحيفة (الأهرام) تأكيد الرئيس السيسى أن الدولة لن تسمح مرة أخرى بتردى أوضاع المصانع والشركات التى تفتتحها، ووجه بتطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة والتسعير السليم فى منظومة عمل المصانع والشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مضيفا: "نبنى بلدنا ولا نخشى إلا الله، ولا عودة إلى الخراب، أو تدهور أوضاع القطاع مرة أخرى"، مشددا على أنه لا إصلاح على حساب حقوق العمال، منوها بأن المواطن تحمل كثيرا، لإيمانه بمسيرة الإصلاح وجدواها ونتائجها.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى حذر - خلال افتتاحه أمس أعمال التطوير والتوسعات الجديدة فى مصنع اليوريا ونترات الأمونيا (كيما 2) - من تداعيات سوء الإدارة فى مشروعات ومصانع القطاع العام، معتبرا أن هذا الأمر كان أحد أسباب ما حدث فى عام 2011، داعيا المصريين إلى عدم نسيانها، قائلا: «إن الله وحده هو الذى أنقذ مصر وقتها من الدمار والخراب من أجل 100 مليون نسمة، لذا لا يجب تكرار المسار نفسه، ولا يجب أن تحزنوا من أنى أريد حمايتكم، بل من يفكر فى تكرار هذا المسار هو من عليه أن يحزن».

وأبرزت الصحيفة انتقاد الرئيس لما يحدث من بعض مجالس إدارة مصانع القطاع العام من صرف بدلات ورواتب مبالغ فيها، منبها إلى أن الإدارة الجيدة تتأتى من خلال العمل بدون خواطر أو محسوبيات أو تعيين أشخاص دون الحاجة لهم، مشددا على أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بمشاركة القطاع الخاص لأنه «يحافظ على ماله».

ونقلت تأكيد الرئيس أهمية تلافى أخطاء الماضى، قائلا: «عندما قمنا بعملية الإصلاح فى شركات قطاع الأعمال كنا ننظر للعمالة وأهمية الحفاظ على حقوقها، فقد يتصور البعض أننا خلال عملية الإصلاح قد نغفل عن حق العمال، ولكن لن تكون عمليات الإصلاح على حساب العمال أبدا، فليس لهم ذنب، ونحن مسئولون عن الحفاظ على حقوق العمال والعاملين فى جميع الأحوال".

أما صحيفة (الأخبار)، فأبرزت نبأ افتتاح الرئيس السيسى أمس مدينة أسوان الجديدة، وتفقد كورنيش المدينة وبعض وحدات الإسكان، ونقلت تصريح السفير بسام راضـى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح أمس مدينة أسوان الجديدة، وتفقد كورنيش المدينة وبعض وحدات الإسكان، كما تفقد معرض الحرف التراثية واليدوية بكورنيش مدينة أسوان الجديدة.

وسلطت الضوء على تأكيد الرئيس السيسى أن الدولة معنية بالحفاظ على التراث وإحيائه، وأشار إلى وجود مكان مخصص لعرض وحفظ التراث بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشدد على أن المشاركين فى هذا المعرض يجب أن تكون مجموعة قوية جدا بهدف حفظ التراث المصرى، من خلال عرض المنتجات التراثية ذات الجودة العالية.. بجانب توجيه الرئيس صندوق «تحيا مصر بتحمل تكاليف إيجار المعرض المقرر إقامته بالعاصمة الإدارية الجديدة لمدة عامين، كما وجه الصندوق بتخصيص مبلغ 200 مليون جنيه لدعم الحرف اليدوية والتراثية.

وقد أبـدى الـرئـيـس السيسى إعـجـابـه الشـديـد بالمعروضات، وأدار حوارا مع عدد من العارضين من أبناء محافظة أسوان وباقى محافظات الصعيد، ووجه لهم الشكر على ما يبذلونه من جهد.

فيما نقلت صحيفة (الجمهورية) تأكيد الرئيس السيسى - فى تعقيبه على مداخلة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير خلال افتتاحه أعمال التطوير بمصنع اليوريا ونترات الأمونيا ـ«كيما 2»، أن طرق الزراعة الحديثة تعظم من إنتاجية الأراضى ودخل المزارعين، مشيرا إلى أن العالم الآن متغير بشدة ولا يوجد مكان فيه إلا لمن يعمل بجدية.

وأبرزت الصحيفة أيضا تشديد الرئيس على أن بذل الجهود يضمن النجاح ويحقق عوائد مالية أكبر لأننا فى عالم متغير بشدة لا مكان فيه إلا لمن يعمل بجدية، مشيرا إلى أن هذه المناسبات تمثل فرصة للمواطنين لكى يستفيدوا منها وللإعلام لتزويده ببيانات وحقائق حقيقية من جانبنا بشأن أى موضوع.

واقتصاديا، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن قطاع الصادرات حقق زيادة غير مسبوقة، بنهاية العام الحالى بلغت، 27% بفارق 6 مليارات و219 مليون دولار، ويأتى ذلك انعكاسا للاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة لملف التصدير الذى يأتى على رأس أولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة، خاصة وأن الصادرات تمثل أحد أهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومى وعنصرا أساسيا فى جلب العملة الصعبة، ومن ثم زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية.

وأضافت الصحيفة أن إجمالى قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية حقق خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الحالى 29 مليارا و87 مليون دولار مقارنة بنحو 22 مليارا و868 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، ومن المتوقع أن تتخطى الصادرات المصرية حاجز الـ31 مليار دولار مع ختام عام 2021، الأمر الذى يثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التى فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضى، وذلك على الرغم من التحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمى والتى تؤثر بدورها على الاقتصاد المصرى، ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.

ونقلت الصحيفة عن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع قولها إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير يعكس الإرادة الحقيقية للدولة فى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى هذا القطاع المهم وهو الأمر الذى يسهم فى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا.

ولفتت الوزيرة إلى أن رئاسة مصر تجمع الكوميسا تأتى اتساقا مع الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع السوق الإفريقية والتى تأتى على رأس الأسواق المستهدفة لخطة الوزارة لمضاعفة الصادرات، مشيرة فى هذا الإطار إلى تطلع الحكومة المصرية لتحقيق أقصى استفادة من رئاسة مصر للمرة الثانية الكوميسا.