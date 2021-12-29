منهج رابعة ابتدائى.. وزير التعليم يوجه نصيحة مهمة لـ أولياء الأمور (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج مساء dmc المذاع على قناة dmc الفضائية، مساء امس الثلاثاء.

مناهج رابعة ابتدائى

وأكد وزير التربية والتعليم إن مصر وفرت لأولادها فى رابعة ابتدائى مناهج تدرس فى المدارس الأجنبية، مشددا أن منهج رابعة ابتدائى هو أفضل ما أنتجته الوزارة فى تاريخها علميًا وأكاديميًا.

ووجه وزير التعليم نتصيحة مهمة لأولياء الأمور قائلا: "يجب على أولياء الأمور أن يتركوا أبناءهم لفهم ما يستطيعون، ومايعملوش لهم الواجب أبدا".

صعوبة مناهج رابعة ابتدائى

وأكد وزير التربية والتعليم أن الحديث عن صعوبة منهج رابعة ابتدائى تختلف فيه الرؤية من شخص لآخر، لافتا إلى أن الخلاف يتركز على مادتى العلوم والرياضيات، مشيرًا إلى أن المنهج لا يُقاس بعدد الصفحات ولكن بمخرجاته وفلسفته، "فليس الحفظ مطلوبا وإنما استثارة المعرفة".

وأشار شوقى إلى أنه أعطى تعلميات مشددة للمعلمين بعدم تدريس أكثر من درس فى الحصة، والسير فى المنهج بما يتماشى مع استيعاب الأطفال مع إمكانية استكماله على مدار العام.