انت الان تتابع تفاصيل خبر آية جلال أول مصرية محجبة تعمل مذيعة بولاية كونيتيكت الأمريكية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - سطع نجم الكثير من المذيعات المحجبات على مختلف الشاشات الأمريكية، الشيء الذي يوحي بتبدد التمييز العنصري أو النظرة التي ينظر بها بعض الأشخاص إلى الإسلام في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام، لكن هذا كان يحدث في الشبكات الإعلامية المشهورة وداخل الولايات الامريكية الكبرى التي تعودت على مشاهدة المحجبات، بينما قصتنا هذه المرة مختلفة تماماً.

فبطلة قصتناهي الأمريكية من أصل مصري آية جلال، والتي تعمل لحساب قناة wfb news التابعة لمجموعة cvs الإعلامية الأمريكية المعروفة، آية جلال صارت أول مقدمة أخبار ترتدي الحجاب في ولاية كونيتيكت والتي تعتبر ولاية صغيرة نسبيا مقابل الولايات الأمريكية العملاقة في عالم الاعلام.

المذيعة مصرية تحمل تخصصي الصحافة والعلوم السياسية من جامعتين، وكانت مراسلة جامعية قبل أن تتخرج وتحرز جائزة الإنجاز الأكاديمي من جامعتها.

ثم عملت كصحفية في القناة نفسها، ومنتجة نشرات قبل أن تظهر أخيراً على شاشتها كمذيعة.

وفي مقابلة صحفية صرحت آية جلال عن تخوفها مسبقا في عدم قبولها كمذيعة على الشاشة بسبب حجابها إلا أن زملاءها دعموها بشكل كبير.

وأضافت أنها عايشت محاولة تشويه صورة الإسلام والمسلمين في بعض وسائل الإعلام لسنوات بسبب انتشار الكثير من المفاهيم الخاطئة حول المسلمين الذين يشكلون نسبة كبيرة من المجتمع الأمريكي.

بحسب تغريدة نشرتها على صفحتها في تويتر، وأثارت تفاعل الآلاف داخل الولايات المتحدة والعالم العربي فآية جلال متحمسة وفخورة بهذا الإنجاز المهني والشخصي.