رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بالعام الميلادى الجديد

جدة - نرمين السيد - بعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة؛ وذلك بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد.





وبهذه المناسبة، عبر رئيس الوزراء، عن أخلص التهانى القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسى، داعيا الله عز وجل أن يبارك جهوده ويسدد خطاه، وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار. وفى برقيته، جدد الدكتور مصطفى مدبولى العهد لرئيس الجمهورية ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء؛ حتى يتحقق للشعب المصرى العظيم ما يتطلع إليه من تقدم ورفعة وازدهار.

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