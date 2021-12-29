/669062/بعد-ارتفاعه-أمس-تعرف-على-أسعار-الذهب-اليوم-الأربعاء

شهدت التعاملات الصباحية من اليوم الأربعاء، استقرار في أسعار الذهب وذلك عقب اتفاعه أمس في جميع الأعيرة المختلفة، وذلك بمقدار جنيه واحد للجرام، إذ وصل سعر الجرام 24 إلى 906 جنيها فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 793 جنيها للجرام، كما وصل سعر الجرام من عيار 18 إلى 680 جنيها، والجرام من عيار 14 نحو 529 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 28,185 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,344 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 906,286 جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

3 قواعد تحكم أسعار الذهب في السوق المصري

الجدير بالذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.