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هنئ المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.
دوت الخليج
بمناسبة العام الميلادي الجديد.. مدبولي يُهنئ الرئيس السيسي
وبعث رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة.
وعبر رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، من خلال برقية التهنئة تقديم أخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات للرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيًا الله عز وجل أن يبارك جهوده ويسدد خطاه، وأن يعيد عليه هذه المناسبة بموفور الصحة والتوفيق.
العام الميلادي الجديد
هذا ويحرص الكثير من المواطنين على الاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2022 من خلال إرسال رسائل التهنئة وكتابة عبارات التهاني بمناسبة العام الجديد.
وفى سياق متصل، حرص وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعام الميلادي الجديد، سائلًا الله (عز وجل) أن يعينه على ما أقامه فيه وولاه إياه.
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