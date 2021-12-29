تعرف على هدافي الدوري الإنجليزي 2020/2021

حقق فريق ليستر سيتي الإنجليزي أمس الثلاثاء فوزاً هاما على حساب ليفربول بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج هدافي الدوري الإنجليزي:

هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح - ليفربول - 15 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 10 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 9 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 8 أهداف

سميث رو - أرسنال - 8 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 8 أهداف

وفاجئ ليستر سيتي أصحاب الأرض الجميع، وحققوا نتيجة جيدة بعد الخسارة الأسبوع الماضي أمام مانشستر سيتي بسداسية مقابل ثلاثة.

وأحرز لوكمان هدف اللقاء الوحيد مع مطلع الدقيقة 56 وكان محمد صلاح قد أضاع ركلة جزاء لصالح فريق ليفربول.

وتألق كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي خلال مجريات اللقاء وتصدى لأكثر من هدف محقق وحاز على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

بهذه النتيجة يتوقف رصيد ليفربول عند 41 نقطة بالمركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

أما فريق ليستر سيتي فقد وصل للنقطة 25 وبالمركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد ليفربول للمباراة القادمة أمام تشيلسي في لقاء هام وصعب للغاية على رفاق محمد صلاح، ولم يفز الفريق في آخر مبارتين على التاولي وحصد نقطة واحدة.

تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تشامبرلين.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ساديو ماني.

بدلاء ليفربول أمام ليستر سيتي

كيليهر، كوناتي، ميلنر، كيتا، فيرمينو، جوميز، جونز، بييك، ويليامز.