اجتماع تحضيرى لـ«رد الجميل» بجامعة عين شمس

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، اجتماعا تحضيريا مع الدكتور ناصر عبد العال، وكيل كلية الألسن لشؤون التعليم والطلاب، والقائمين على إطلاق مبادرة "رد الجميل" للوقوف على الوضع الحالى للمبادرة والتواصل الفكرى والثقافى مع القائمين على المبادرة والتعرف على خطتهم لإطلاق المبادرة وآليات تنفيذها.





والقائمون على المبادرة هم الدكتورة رضوى إمام، الأستاذ المساعد بقسم اللغة الألمانية ومستشار اللجنة العلمية لاتحاد الطلاب، والدكتورة إيمان سعيد، الأستاذ المساعد بقسم اللغة الألمانية، وسلوى فكرى، مسؤول اللجنة العلمية، برعاية الشباب كلية الألسن، والطالب محمد جمال، رئيس اتحاد طلاب كلية الألسن، والطالبة رضوى أحمد، نائب أمين اللجنة العلمية.

واستعرض فريق مبادرة "رد الجميل"، أهداف المبادرة والتى تهدف إلى ترجمة الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، متضمنة تقديم عدد من المطبوعات الترويجية والأفلام المترجمة بكل لغات كلية الألسن عن أعمال التنمية المستدامة التى تشهدها الدولة المصرية فى الآونة الأخيرة.

كما تستهدف العمل على تعزيز صورة الدولة المصرية فى عيون المجتمع العالمى والترويج لرؤية مصر 2030 بكل لغات العالم، كذلك تنمية الحس الوطنى لدى الطلاب وتعزيز انتمائهم للوطن من خلال ترجمة الإنجازات للغات مختلفة، وتعريف الطلاب بأهمية التنمية المستدامة، كذلك فرص العمل التى تتيحها لهم على المدى القريب والبعيد.

واستهل الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، حديثة خلال اجتماعه مع القائمين على المبادرة بالثناء على فكرة المبادرة وتثمين الجهود المتميزة المبذولة من قبل القائمين عليها فى ابراز جهود الدولة المصرية، مؤكدا ضرورة تطوير فكرة المبادرة بحيث لا تقتصر على إبراز جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة فقط بل يجب أن تمتد لتظهر حجم التطوير التى تشهده الجامعة فى الآونة الأخيرة على أيدى الإدارة الحالية للجامعة وإبراز الجهود المبذولة من جانب الإدارة للارتقاء بالمستوى التعليمى والإنشائى والخدمى للجامعة وتبلورها مكانتها الطبيعة بين مصــاف الجامعات المصرية والعربية والعالمية وخاصة ان هذا التطوير يتواكب مع رؤية الدولة فى الوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 الإستراتيجية.

كما أكد أن التطوير الذى تشهده الجامعة يمثل طفرة على كل الأصعدة سواء على الصعيد التعليمى والعلمى مثل إنشاء كليات جديدة مثل كلية الأثار واستحداث برامج جديدة تواكب متطلبات سوق العمل وتطوير مركز الابتكار وريادة الأعمال Innovation Hub – أو على الصعيد التربوى من خلال تطوير المدن الجامعية والنقلة النوعية التى حدثت بها مؤخرا سواء على مستوى الإقامة أو على مستوى التغذية أو على مستوى الرعاية الصحية والخدمات أو على الصعيد الإنشائى والبنية التحتية متمثلة فى تطوير المدرجات الدراسية بالكليات المختلفة وإنشــاء مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة وأخيرا إنشاء الكوبرى العلوى الذى يصل بين حرمى الجامعة، حرم كلية التجارة والحرم الرئيسى، لخدمة الطلاب الجامعيين من ناحية وخدمة الجمهور العادى من ناحية وكذلك جهود الجامعة فى التحول إلى جامعة خضـراء ذكية smart & green university وإنشــاء مركز التميز للاستدامة.

ووجه بضرورة التواصل مع عدد من الإدارات والمراكز داخل الجامعة لما تقدمه من خدمات للجامعة وطلابها وخريجيها يحقق أهداف التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030 والعمل على ترجمتها لنشرها فى المجتمع الدولى باللغات المختلفة مثل التواصل مع الدكتور أحمد البنا، مدير مكتب التصنيف الدولى بالجامعة لتوثيق جميع التصنيفات التى شهدت بها الجامعة نقلة نوعية منها Impact ranking والذى يوثق ما تقدمة الجامعة لتحقيق إهداف التنمية المستدامة SDGs.. الذى تم إعداد ملفه بالتنسيق بين الدكتور أحمد البنا والدكتورة نهى سمير، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية.

وفى سياق متصل، أكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن رفع الحواجز بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية يعد أحد الركائز الضرورية فى تطوير رؤية الجامعة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الاستراتيجية، وأوضحت أن كلية الألسن بجامعة عين شمس، أهم كلية للغات على مستوى الجمهورية بها من الكوادر البشرية ما يمكنها لتكون بوابة مصر الى العالم لنشر ماضى وحاضر ومستقبل الدولة المصرية.

كما أكدت أن الطلاب لهم دور أساسى فى المساهمة المجتمعية والقيام بدورهم المنوط فى الترويج الثقافى والحضارى لمصر فى إطار مبادرة رد الجميل، مشددة أن المبادرة جاءت فكرتها من خلال إبداعات أعضاء هيئة التدريس المشرفين على اللجنة العلمية وتحمس لتنفيذها طلاب الاتحاد وترعاها الكلية وتتبناها إدارة الجامعة حتى تحقق الأهداف المنشودة منها فى تقديم مساهمة فعالة للوطن.