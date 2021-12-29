الرى: تأهيل 2735 كيلو متر ترع بمراكز «حياة كريمة»

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وأوضح الدكتور عبد العاطى أن أجهزة وزارة الموارد المائية والرى تقوم بتنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية بـ(176) مشروع حتى تاريخه، فى (47) مركز من مراكز المرحلة الاولى لمبادرة "حياة كريمة" فى نطاق (20) محافظة من محافظات الجمهورية، وبتكلفة تصل إلى حوالى 8.75 مليار جنيه.
وقد بلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها بمراكز حياه كريمة حوالى 1260 كم، وجارى العمل فى ترع بأطوال تصل إلى 1475 كيلومتر، ليصل بذلك إجمالى أطوال التأهيل بمركز حياه كريمة لـ 2735 كيلومتر، كما إنتهت الوزارة من تنفيذ (4) عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة، وتم الإنتهاء من تشغيل (8) آبار الجوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 متر بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.
وأوضح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة دبرت 90 قطعة من الأراضى من منافع الرى بمساحة تجاوز 94 ألف متر مربع بمحافظات أسيوط والمنيا والدقهلية والبحيرة والمنوفية وسوهاج والأقصر وقنــا، لإقامة مشروعات خدمية فى إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف).
وأضاف أنه يتم متابعة متابعة مؤشرات التقدم فى تنفيذ مشروعات الوزارة داخل المبادرة من خلال منصة رقمية تفاعلية تتيح لمتخذ القرار إستعراض المؤشرات المختلفة لمعدلات الإنجاز فى المشروعات على مستوى المحافظات والمراكز المختلفة.
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