جامعة حلوان تنظم ندوة للتعريف بمشروعات دولية ممولة من الاتحاد الأوروبى 

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افتتحت الندوة الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، مؤكدة أهمية التقدم للحصول على مشروعات دولية لما لها من تأثير إيجابى على الأنشطة التعليمية والتدريسية، والبحث العلمى، وخدمة المجتمع.
وقدمت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية عرضا حول الخدمات التى يقدمها مكتب العلاقات الدولية ودوره فى تقديم الدعم الفنى لاعضاء المجتمع الجامعى لاستكمال متطلبات التقدم للمشروعات الدولية، واستعرضت كيفية تطوير فكرة المشروع، واهدافه، وأنشطته والمخرجات المستهدفة.
وأدار الندوة المهندس كريم حمدى منسق مكتب إيراسموس الوطنى، وتناول كيفية التقدم لمشروعات برنامج إيراسموس، والأنشطة المختلفة التى تشملها المشروعات، ومواعيد التقدم، كما تم عرض كيفية الاستفادة من المشروعات فى تعزيز فرص التبادل الأكاديمى، وتطوير درجات جامعية على مستوى الماجستير، وبناء قدرات مؤسسات التعليم العالى، وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب.
واختتمت فعاليات الندوة بالإجابة عن كل الأسئلة والاستفسارات التى تم طرحها من قبل الحضور الذين تفاعلوا بشكل مميز مما يعكس الترشيحات المميزة وبعيدة المدى لعمداء الكليات المختلفة.
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