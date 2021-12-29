يوسف ناصر أصغر متطوع بـ”حياة كريمة”: فخور بتكريم الرئيس السيسى

أعرب يوسف ناصر فؤاد أصغر متطوع بمبادرة "حياة كريمة" عن فخره وسعادته بتكريمه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفالية أسوان فى ختام أسبوع الصعيد، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى غيرت مفهوم العمل التطوعى.

وقال فؤاد -في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء- إن حبه للعمل التطوعي جاء نتيجة لإيمانه بأن ما يقدمه الإنسان من خير سيعود له وظهر ذلك أمس في تكريم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي له كأكثر المتطوعين تواجدًا والتزامًا، منوها بأنه بدأ العمل التطوعي بمدرسة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد حصوله على منحه للسفر هناك، وعقب عودته لمصر تطوع بمبادرة (حياة كريمة) في نوفمبر 2021.

وأضاف أنه بدأ عمله التطوعي داخل (حياة كريمة) من خلال مشاركته بالقوافل الغذائية التي تم إطلاقها لمساعدة الأهالي المتضررة من السيول بمحافظة أسوان، كما شارك بالقوافل الطبية التي تم إطلاقها في غرب أسوان، مؤكدا رغبته في تحقيق أهداف مبادرة (حياة كريمة) ووصول المساعدات إلى مستحقيها.

وأشار إلى سعادة المواطنين بالمبادرة الرئاسية لما لمسوه من تطور كبير في أرض الواقع على كافة الأصعدة، بجانب وصول صوتهم عبر مؤسسة (حياة كريمة) للقيادة السياسية من أجل تلبية طلباتهم واحتياجاتهم.. متمنيًا الالتحاق بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات من أجل أن يصقل خبراته ويستخدم التكنولوجيا الحديثة في العمل التطوعي ومساعدة المواطنين الأكثر احتياجا.

وأبدى أصغر متطوع بمبادرة (حياة كريمة) رغبته في حضور والمشاركة في منتدى شباب العالم المقرر انعقاده خلال الفترة من (10 - 13) يناير بشرم الشيخ، موجها الشباب بالتوجه للعمل التطوعي، فليس من الضروري العمل مقابل المال فقط.