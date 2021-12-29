/669067/الكوسة-بـ9-جنيه-تعرف-على-أسعار-الخضروات-والفواكة-اليوم

شهد اليوم الأربعاء، تراجغًا ملحوظًا في أسعار الخضروات والفواكة بشتى الأسواق المصرية، والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث يستعرضها موقع دوت الخليج على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

ـ سجل سعر كيلو الطماطم اليوم 2.50 جنيه، كما وصل سعر البطاطس 6.00 جنيهات للكيلو، والبصل الأبيض بـ3.75 جنيه، والبصل الأحمر بـ4 جنيهات.

كما شهدت أسعار الكوسة 9 جنيهات للكيلو، والجزر بـ 6 جنيهات، والخيار بـ 8.5 جنيه، والباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات، والفلفل الرومى بـ 7.5 جنيه، والباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات، الباذنجان العروس 5 جنيهات، والفلفل البلدى بـ 7.25 جنيه، والفلفل الألوان 15 جنيها.

وسجل الليمون بـ 9.00 جنيه، والجوافة 9 جنيهات، وبلح بارحى 34 جنيها، والبسلة 9:5 جنيهات، وكمثرى لبنانى 25 جنيها، و‏‎تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.

وتختلف أسعار الخضروات والفواكهة، حسب العرض والطلب في الأسواق المحلية، كما تحكمها فترات حصد المحاصيل إذا تختلف الأسعار وقت الحصد بسبب وفرة في الانتاج.