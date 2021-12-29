/669067/الكوسة-بـ9-جنيه-تعرف-على-أسعار-الخضروات-والفواكة-اليوم
شهد اليوم الأربعاء، تراجغًا ملحوظًا في أسعار الخضروات والفواكة بشتى الأسواق المصرية، والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث يستعرضها موقع دوت الخليج على النحو التالي:
أسعار الخضروات في الأسواق المصرية
ـ سجل سعر كيلو الطماطم اليوم 2.50 جنيه، كما وصل سعر البطاطس 6.00 جنيهات للكيلو، والبصل الأبيض بـ3.75 جنيه، والبصل الأحمر بـ4 جنيهات.
كما شهدت أسعار الكوسة 9 جنيهات للكيلو، والجزر بـ 6 جنيهات، والخيار بـ 8.5 جنيه، والباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات، والفلفل الرومى بـ 7.5 جنيه، والباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات، الباذنجان العروس 5 جنيهات، والفلفل البلدى بـ 7.25 جنيه، والفلفل الألوان 15 جنيها.
وسجل الليمون بـ 9.00 جنيه، والجوافة 9 جنيهات، وبلح بارحى 34 جنيها، والبسلة 9:5 جنيهات، وكمثرى لبنانى 25 جنيها، وتفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.
وتختلف أسعار الخضروات والفواكهة، حسب العرض والطلب في الأسواق المحلية، كما تحكمها فترات حصد المحاصيل إذا تختلف الأسعار وقت الحصد بسبب وفرة في الانتاج.
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