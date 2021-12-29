/669068/قيادات-العمل-التنفيذى-بالرحمانية-تكرم-رئيس-المدينة-لبلوغ-سن-التقاعد

جاء ذلك بحضور عدد من مديري الادارت التنفذيين ورؤساء القري ونواب رئيس المجلس والعاملين داخل ديوان مجلس المدينة.

وأكد جميع الحضور أن من يقوم بدورة في تأدية واجبه أثناء فترة خدمته من الطبيعي أن يلقى كل هذا الحب والاحترام والتقدير من الجميع

وقالت هناء الربيعي نائب رئيس مجلس المدنية باسمي وباسم جميع العاملين بمجلس المدنية أتقدم للمهندس عادل العباسي، الأخ والأب، بكل التقدير والاحترام والتهنئة متمنين له دوام الصحة والعافية.

وقدم مديري الإدارات شهادة تقدير للمهندس عادل العباسي تقديرا له على ما بذله من جهد وأمانته وتفانيه في العمل طوال فترة خدمته ، كما قدم الجميع التهانى له وتمنوا له حياة سعيدة جديدة بعيدا عن الروتين اليومى والمسئولية التى كانت ملقاه على عاتقه متمنين له دوام الصحة

تعرف على الحركة الجديدة لرؤساء المدن والقرى بالبحيرة

أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القرار رقم ٢٨٨٨ لسنة ٢٠٢١ والمتضمن تكليف السيد الحسينى توفيق عبد الونيس ابو عيانة - بالدرجة الأولى التخصصية(ا) - نائب رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم حماده للعمل رئيساً للوحدة المحلية بمركز ومدينة الرحمانية.

وذلك اعتبارا من ١ يناير ٢٠٢٢ بصفة مؤقتة ولمدة ستة أشهر وذلك لحين شغلها بالطرق القانونية على أن يعاد تقيمة فى نهاية هذه المدة وذلك خلفا للمهندس عادل عباسي رئيس مدينة الرحمانية الحالى والذى يصل للسن القانونى للخروج على المعاش فى ذات التاريخ

كان قد أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القرار رقم ٢٨٨٧ لسنة ٢٠٢١ والمتضمن تكليف الساده الاتى أسمائهم بالوظائف والجهات الموضحة لمدة سته أشهر ووضعهم تحت الاختبار خلال تلك المدة بهدف ضخ دماء جديدة وتطوير منظومة العمل العام، من خلال الإصلاح الإدارى للوحدات المحلية، بما يحقق جودة الخدمات المقدمه للمواطنين والمساهمة فى تحسين مستوى معيشتهم وتضمن القرار كل من مبروك عطا عبد الجواد عثمان - رئيس قرية شابور بمركز كوم حمادة للعمل رئيساً لقرية النجيلة بمركز كوم حمادة.

قيادات العمل التنفيذى بالرحمانية تكرم رئيس المدينة لبلوغ سن التقاعد

وليد جمال الدين سيف الله رحمى - رئيس قرية كوم شريك بمركز كوم حماده ، للعمل رئيساً لقرية البريجات بمركز كوم حمادة .

اسلام عيد محمد رضوان رئيس قرية البريجات بكوم حمادة ، للعمل رئيساً لقرية كوم شريك بمركز كوم حمادة .

وجيه فتح الله مصطفى الغندور رئيس قرية النجيلة بمركز كوم حمادة ، للعمل رئيساً لقرية شابور بمركز كوم حمادة .