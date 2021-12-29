ليبيا تفتح الباب أمام العمالة المصرية من جديد.. تعرف على شروط السفر

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حددت وزارة القوى العاملة، عددًا من الشروط اللازم توافرها بشأن العمل فى وظائف متعددة بالدولة الليبية والتى تتنوع ما بين، أخصائي طبي عظام، وجراحة أنف وأذن وحنجرة.

دوت الخليج

شروط التقدم لوظائف أول طلب استقدام عمالة لليبيا

ووفقًا لما أشارت إليه وزارة القوى العاملة فى بيانها، فإن الوظائف المتاحة قدرها 58 فرصة عمل، فى 16 مهنة فى المجال الطبي.

ونشير فى السطور التالية، الوظائف التى أعلنت عنها وزارة القوى العاملة بشأن الوظائف الليبية، والتى منها أثنين أخصائي عيون، وأثنين أخصائي أشعة تشخيصية، و4 طبيب اختصاصي إسعاف وطوارئ، و4 أخصائية نساء وتوليد (إناث فقط)، و4 أخصائي تخدير وإنعاش، و8 أخصائي تمريض عناية حثيثة (بكالوريوس صيدلة الإجازة العالية في العلوم الصيدلية والكيمياء ، ودبلوم مدرسة الصيدلة العليا)، 6 أخصائي تمريض عام (بكالوريوس تمريض) وأثنين ممرض اختصاصي- تعقيم.

تعرف على شروط التقدم لوظائف أول طلب استقدام عمالة لليبيا

هذا وحددت وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع نظيرتها فى ليبيا، عددًا من الشروط التى لازم توافرها بشأن التقديم فى الوظائف، والتى منها:-

- أن يكون لدى المتقدم خبرة من 5 إلى 15 سنة.

- كما أنه من الضرورى أيضًا أن يكون السن بدءً من 40 إلى 60 سنة، ما عدا وظيفة أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة يشترط أن يكون عمر المتقدم من 37 إلى 55 سنة.