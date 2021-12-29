/669080/حماية-الاراضى-تعقد-اجتماعا-لتنفيذ-قرارات-رئيس-الجمهورية-بالبحيرة

عقدت إدارة حماية الاراضى برئاسة المهندس محمد محمد تركى مدير عام حماية الاراضى بالبحيرة ، اجتماع هاما ، بحضور المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير المكتب الفنى لوكيل الوزارة ، و رؤساء أقسام حماية الاراضى بالإدارات الزراعية بكافة مراكز المحافظة ، وقيادات حماية الاراضى بمديرية الزراعة .

حماية الاراضى تعقد اجتماعا لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بالبحيرة

وفى بداية الاجتماع أكد المهندس بدر محمد بدر مدير عام الزراعة بالبحيرة على ضرورة تنفيذ كافة التعليمات والتوجيهات الواردة من وزارة الزراعة بناء على الاجتماع الذى عقد بمقر الوزارة لتنفيذ ما جاء فى بيان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بخصوص سرعة وقف التعدى على الاراضى الزراعية وإزالة كافة التعديات عليها وعلى الترع والمصارف والجسور ، مشيرا إلى أن كافة مؤسسات الدولة ستتعاون فى هذا الشأن من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية .

وأشار " المدير العام " إلى ضرورة استكمال بيان التعديات من تاريخ 22/7/2017 وحتى تاريخه أولا بأول و ما تم إزالته منها وتدوينه CD علي برنامج X L ، و حصر كافة التعديات علي الأراضي الزراعية البسيطة والشديدة والمتوسطة ، و مخاطبة السادة رؤساء الوحدات المحلية بمعرفة السيد المهندس مدير الإدارة الزراعية بالمركز وكذا السادة مأمور المراكز بوجود تراخي في عملية الإزالة كل منهم علي حدة وإرسال صورة من الكتب إلي مديرية الزراعة بالبحيرة إدارة حماية الأراضي لتجميعها ومخاطبة السيد اللواء معالي محافظ البحيرة وكذا السيد اللواء مدير امن البحيرة ، و عمل متابعه يوميه بمعرفة قسم حماية الأراضي وقسم المتابعة بالإدارات الزراعية لمحاولة اكتشاف أي مخالفات لم يتخذ ضدها إجراءات وفي حالة اكتشافها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية فورا وإحالة المتسبب للشئون القانونية

وشدد المهندس بدر محمد بدر القائم بأعمال وكيل الوزارة ، على انه يجب أن يتم عمل اجتماعات لكل الإدارات الزراعية لمهندسي حماية الأراضي بالجمعيات وتوجيههم وحثهم علي المرور المتواصل علي الزمام والتأكد من عدم ترك أي مخالفه بدون إجراءات و التنسيق التام مع هندسة النيل وبيان المخالفات علي جسر نهر النيل سواء بمعرفة الزراعة او بمعرفة هندسة النيل حيث أنها في أول أولويات العمل في الفترة القادمة وكذا مع هندسة الطرق والصرف والري ، و وقف عملية التعدي علي الأراضي الزراعية بشتي الطرق وفي حالة التعدي علي الأرض الزراعية يتم الإزالة الفورية بأي طريقه

وقال المهندس محمد تركى مدير عام حماية الاراضى بالبحيرة أن تعليمات معالى الوزير السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، واضحة وصريحة بضرورة تنفيذ التعليمات الواردة لان الفترة المقبلة لا تتحمل التقاعس لان علينا جميعا مسئولية كبيرة من أجل القضاء على ظاهرة التعدى التى بدأت من 25 يناير ، وأكد على ضرورة القيام في حالة مواجهة مشاكل مع الوحدة المحلية او مركز الشرطة يتم مخاطبة مديرية الزراعة بصورة ما أرسل إلي الوحدة المحلية او مركز الشرطة ، على أن يتم توصيد البيان الخاص بالتعديات علي مستوي المحافظة ويتم موافاة المديرية به قبل الساعة 10 صباحا يوميا ، يتم الالتزام بكتابة الآتي في حالة الإزالة ويتم وضع الصور الخاصة بالإزالة بدون تكرار ، و في حالة مكامير الفحم يتم حصر كافة المكامير بمساحتها الفعلية ويتم عمل محاضر تبوير لكافة المساحات المبورة سنويا حتى يتم زراعة الأرض وإعادتها إلي حالتها الأولي .

وشدد على انه فى حالة الرد علي المشروعات الاستثمارية الواردة من مكتب خدمة المستثمرين يتم الالتزام ، حيازة مقدم الطلب ومدي استقرارها ، و المخالفات بالنسبة لمقدم الطلب وكذالك الحيازة محل الطلب ، والبعد عن اقرب مشروع مماثل ومدي وقوع الموقع علي طريق رئيسي من عدمه ، و بالنسبة لمحطة تموين الغاز يتم تحديد الطريق لأكثر من 20ك في ذات الاتجاه والمواقع المقدمة عليه سابقه أو حالية برسم كروكي منفصل ، و مدي انطباق القرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016 وتعديلاته ، وحصر كافة التراخيص الصادرة (المشروعات بكافة أنواعها )