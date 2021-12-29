«زحمة يا دنيا زحمة».. تعرف على الحالة المرورية اليوم الأربعاء

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شهدت بعض المحاور والميادين في شتى المناطق بالقاهرة الكبرى والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، بعض الكثافات المرورية التي تزامنت مع خروج الأطفال إلى المدارس والموظفين إلى أعمالهم، خلال الذروة الصباحية بعض الكثافات المرورية، التي تحاول الإدارة العامة للمرور تسهيلها وفك الكدس بمساعدة الأوناش المرورية التي تتجول في الشوارع.

دوت الخليج

وظهرت كثافات مرورية أعلىى كوبري اكتوبر من صلاح سالم لرمسيس والعكس من التحرير لرمسيس، والمحور من ناهيا لميدان لبنان، وأيضًا محور الخلفاوي من مساكن الزاوية لميدان الحدائق، ومن الدائري لناهيا والعكس من الدائري لميدان لبنان.

كثافات مرورية بأعلى كوبري أكتوبر

وشهد طريق صلاح سالم عند كوبرى أكتوبر اتجاه المطار كثافات مروروية، ومن الدائري من دار السلام للبساتين وعند نزلة بهتيم اتجاه الزراعي وعند نزلة المنيب اتجاه المعادي، وأيضًا صلاح سالم من كوبري الفردوس للفنجري، والدائري عند المنيب في الاتجاهين وعند الزراعي اتجاه المحور وعند نزلة المنيب اتجاه المعادي.

الحالة المرورية فى مصر

وتكدس خفيف ظهر في الكورنيش من أركاديا للقصر العيني، وشارع فيصل وشارع الهرم من شارع أحمد لطفي السيد اتجاه ميدان الجيزة شارع البحر الأعظم اتجاه كوبري عباس، والكورنيش عند ماسبيرو اتجاه حلوان.

وتتابع الإدارة العامة للمرور، تكثيف خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع، حيث قامت الإدارة بحملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.