/669076/الإصلاح-والتنمية-يتقدم-بطلب-إحاطة-حول-انسحاب-شركات-القطاع-الخاص-من-مزايدات-ترخيص-السجائر

تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة بشأن ما تردد عن انسحاب ثلاث شركات تبغ دولية كبرى للمرة الثالثة من المزايدة على رخصة السجائر الجديدة والتي ستسمح للقطاع الخاص بتصنيع السجائر في مصر لأول مره.

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وأوضح عصام، أن رفض الشركات للمرة الثالثة طرح الحكومة منذ إعلانه في مارس الماضي كان لوجود خلل في شروط الطرح تحافظ على مزايا تنافسية وتصنيعية للشرقية للدخان وتعزز من فرص احتكارها لسوق السجائر، مضيفا: وهو ما تسبب في أن تسحب الحكومة الطرح الذى كان قد ألزم بعض الشركات بزيادة أسعار سجائرها 50% عن أرخص منتجات الشرقية للدخان فضلاً عن اشتراط 15 مليار سيجارة كحد أدنى للطاقة الإنتاجية.

انسحاب شركات القطاع الخاص من مزايدات ترخيص السجائر

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الهيئة لم تستجب لأى مقترحات تقدمت بها الشركات التي أكدت على أهمية إصدار رخصة متعددة بطاقات إنتاجية ما يضمن لشركات متعددة العمل في مناخ يمتاز بالمنافسة العادلة ويسمح للدولة بزيادة حصتها من هذه الرخصة ،مقارنة بما ستحصل علية نتيجة إصدار رخصة واحدة فقط.

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022.

وبعث له برقية تهنئة، جاء نصها كالتالي:

"مع إشراقة عام ميلادى جديد، يشرفنى أن أبعث إليكم فخامة الرئيس، بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أصدق التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، سائلين العلى القدير أن تبلغ مصر بقيادتكم الواعية المستنيرة أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان".

وأضاف جبالي: "عاماً جديداً نستقبله معكم، ونحن مفعمون بالأمل، عازمون على مواصلة العمل، واثقون مؤيدون من رب العباد".

وتابع رئيس مجلس النواب: "لقد راهنتم-يا سيادة الرئيس- منذ اليوم الأول لتوليكم المسئولية على وعى جميع المصريين الذين قدموا دعمهم لكم بكل ما لديهم من أرصدة الحب والوفاء، وكل ما لديكم من أرصدة النجاحات والإنجازات التى وجدوها تتحقق فى سنوات هى بمقياس الزمن قليلة، فقالوا نعم لمئات المشروعات التى فاقت القدرة على الملاحقة والإحصاء".

وأضاف جبالي: " تلك المشروعات التى افترشت ربوع بلادنا وصحاريها، وبث الحياة فى مناطق غابت عنها التنمية والتطوير طويلاً...مشروعات وإنجازات تحتاج إلى عشرات السنوات فى عمر الأمم."

واختتم رئيس مجلس النواب، برقية التهنئة، قائلاً :"لقد استردت مصر -يا سيادة الرئيس- بفضل رشد تحركاتكم مكانتها الإقليمية والدولية، فامض راضياً بما قدمت، تريدون وجه الله والوطن."