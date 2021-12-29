/669078/يوسف-الحسيني-حياة-كريمة-أحدثت-تحول-اجتماعي-لـ-60-من-المصريين
قال الإعلامي يوسف الحسيني، عضو مجلس النواب:" إن مشروع حياة كريمة من أهم المشاريع الاجتماعية التى حصلت فى مصر منذ 1805، حيث أنه يعمل على إجراء تحول اجتماعي لـ 60% من المصريين".
دوت الخليج
الإعلامي يوسف الحسيني: مشروع حياة كريمة من أهم المشاريع الاجتماعية
وتابع الإعلامي يوسف الحسيني، حديثه قائلًا:" التحولات الاقتصادية التى تحدث فى مصر، والقائمة على التكنولوجيا والرقمنة، تجعله يلحق بأحدث الثورات الاقتصادية فى العالم".
يوسف الحسيني: المنتج المصري الآن أصبح مقبولًا من حيث الجودة فى العالم
واستكمل النائب يوسف الحسيني:" المنتج المصري الآن أصبح مقبولًا من حيث الجودة فى العالم، وهو لم يحدث مسبقًا، مضيفًا:" مصر أصبحت على خريطة الاقتصاد العالمي وضمن الأعلى على مستوى النمو".
وأضاف النائب يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج التاسعة:" الجمهورية الجديدة هو تغيير جذري فى المجتمع بالإيجاب، نمو مصحوب دائمًا بالتنمية".
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واستكمل النائب يوسف الحسيني:” كل ما أنا طالبه هو الإنصاف فى التقييم بشأن المجهودات الكبيرة التى تنفذها الدولة المصرية فى الفترة الحالية”.
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