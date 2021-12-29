«جاب الخير معاه».. هدية الرئيس السيسى لأهل أسوان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح الفيديو لقاء الرئيس بأهالى القرية الذين عبروا على سعادتهم الكبيرة بزيارة الرئيس لهم ضمن جولته لافتتاح العديد من المشروعات التنموية القومية بمحافظات الصعيد.

كما رصد الفيديو هدية الرئيس السيسى لأهالى أسوان والتى قدمها حزب مستقبل وطن، وأبرزها أجهزة كهربائية وسلع معمرة.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زيارته لقرية غرب سهيل، على عقد لقاء مفتوح مع مجموعة من أهالى القرية للاطمئنان على أحوال القرية.

كما تناول وجبة الغداء معهم، والتى تضمنت أكلات نوبية أساسية مثل العسل والفطير، والتى حرص أهل القرية على تقديمها للرئيس، وأثنى الرئيس السيسى على حفاوة استقبال أهل القرية.

وتفقد الرئيس السوق التجارية بقرية غرب سهيل، والتقى بمجموعة من أصحاب المحال السياحية والتجارية ومحال الصناعات اليدوية والحرف التراثية.