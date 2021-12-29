وزير الخارجية يبحث مع نظيره الرواندى تعزيز العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، "التقى وزير الخارجية سامح شكرى نظيره الرواندى لاستشراف أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فى شتى مجالات التعاون، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول القضايا القارية والدولية محل الاهتمام المشترك".
كان وزير الخارجية قد توجه أمس إلى كيجالى.. إذ يشارك فى فعاليات الاحتفال اليوم الأربعاء بوضع حجر الأساس لمركز (مجدى يعقوب- رواندا/ مصر للقلب)، فضلاً عن عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الروانديين.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن وزارة الخارجية المصرية تتولى تمويل عملية شراء وتوريد وتركيب كافة تجهيزات المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مركز (مجدى يعقوب- رواندا/ مصر للقلب) من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لها.
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