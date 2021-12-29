1.8 مليون خدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل.. الرعاية الصحية وحصاد 2021

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن الخدمات الطبية التى قُدمت بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة شملت بداية من الفحوصات الطبية الشاملة، مرورًا بالفحوصات التشخيصية "الأشعة والمعمل"، وصولًا للتدخلات الجراحية والعمليات الكبرى، لافتًا إلى تقديم 1,113 مليون خدمة من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة، و722,702 خدمة بالمستشفيات، منها 159 ألف خدمة لحالات الطوارئ، و135 ألف بالعيادات الخارجية، و250 ألف فحوصات تشخيصية أشعة ومعملية، 11,763 ألف عمليات وجراحات ما بين صغرى وكبرى ومتوسطة ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص، إضافة إلى 33,208 ألف جلسة غسيل كلوى لمرضى الفشل الكلوى بالمحافظة.

وأضاف، أنه تضمنت إنجازات منشآت هيئة الرعاية الصحية فى الإسماعيلية عام 2021، المشاركة بالمبادرات الصحية الرئاسية "صحة المرأة، الاعتلال الكلوى، الأمراض المزمنة، الأم والجنين، السمعيات"، والتى تم من خلالها فحص وتقديم الخدمات الطبية ل 64,415 ألف مواطن، وذلك بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية الشاملة لـ 410 آلاف من المنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.

وتابع، أنه تم الانتهاء من أعمال الميكنة والتحول الرقمى للخدمات بنسبة 100%، وذلك بعدد 23 منشآة صحية، تشمل 20 مركز ووحدة طب أسرة، و3 مستشفيات "مجمع الإسماعيلية الطبى، طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة، مركز 30 يونيو الدولى لعلاج أمراض الكُلى والمسالك" بالإسماعيلية، مما ساهم فى تحسين بيئة العمل لمقدمى الخدمة الصحية ويسَّر حصول المواطنين عليها وفقًا للمعايير العالمية.

واستكمل، أنه نجحت هيئة الرعاية الصحية فى تسجيل 15 منشأة صحية، منها 14 مركزًا ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية، وذلك لاجتيازهم الشروط والمعايير الموضوعة للتسجيل طبقًا لمعايير GAHAR2021 لتسجيل المنشآت الصحية، والتى تتواكب مع أعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

ولفت، إلى أنه تم تنفيذ 2450 برنامج تدريبى لأكثر من 24 ألف متدرب من "الأطباء، الصيادلة، التمريض، الفنيين، الإداريين" العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة فى الإسماعيلية، باعتبارهم أثمن مورد لدى الهيئة يضمن استثماره توفير خدمات ورعاية صحية آمنة ذات جودة عالمية للمرضى.

ونوه السبكى، إلى أنه تم تسجيل 1,254 مليون مواطن ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالإسماعيلية، بما يمثل نسبة 91,5% من إجمالى السكان المستهدف تسجيلهم بالمحافظة، والبالغ عددهم 1,371 مليون نسمة، متابعًا أنها كانت أولى محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل تكسر حاجز المليون فى التسجيل.

وأضاف، أنه ترتكز منظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية، على 66 منشآة صحية، منها 54 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 12 مستشفى، تم دخول مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة بالمحافظة 21 مركز ووحدة طب أسرة، و3 مستشفيات منهم، مؤكدًا الجاهزية العالمية للمنشآت الصحية وضمها أفضل الكوادر الطبية والإدارية، مما يضمن تقديمها خدمات ورعاية صحية مطابقة للمعايير العالمية.

ولفت إلى أن تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية، بلغت 10,125 مليار جنيه، تشمل 7.7 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الطبية، 1.9 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، 525 مليون جنيه قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية ضمن مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة فى الإسماعيلية.

تجدر الإشارة إلى أن الإسماعيلية، ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وقد انطلقت بها المنظومة فى 16 فبراير من العام الجارى.