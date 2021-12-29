مركز تطوير الطلاب الوافدين بالأزهر فى 2021.. جهود كبيرة ودعم متواصل للطلاب

جدة - نرمين السيد - شهد مركز تطوير الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف خلال عام 2021 تطورا كبيرا فى المجالات كآفة، فعكف على تطوير المناهج ‏الدراسية وتطوير مهارات المعلمين والأخصائيين، لرفع كفاءتهم التعليمية، كما اعتمد تطبيق التحول الرقمى، فضلا عن عمل مسابقات عالمية لأول مرة لتطوير مهارات الطلاب الوافدين، وأسهمت جهود المركز الكبيرة خلال العام على تكريمهم وحصولهم على جائزة مصر للتميز الحكومى 2021م.

وذكر الأزهر - فى تقرير حصاده لعام 2021 - أنه انطلاقا من التجديد فى الفكر الدينى ولتخريج طالب وسطى مستنير قادر على مواجهة أصحاب الأفكار المتطرفة بالحجة والدليل، فضلا عن تطوير مهارات المعلمين، لرفع كفاءتهم التعليمية، استمر مركز تطوير الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر فى ‏تطوير المناهج الدراسية للطلاب الوافدين فى كل المراحل التعليمية، كما تم تسجيل المناهج المطورة للصفوف، الأول والثانى الإعدادى، والأول والثانى الثانوى، تسجيل سلسلة التحفة الأزهرية بالتعاون مع المركز الإعلامى ‏بالمشيخة.

كما تم عمل خطة منهج الفصل الأول الثانوى العلمى بمعاهد البعوث الإسلامية بعد موافقة رئيس قطاع ‏المعاهد الأزهرية عليه، فضلا عن عمل مناهج مؤقتة لكبار السن وعمل توزيع لها على الأربع سنوات، بالإضافة إلى ‏عمل توزيع للمناهج المطورة لمعاهد البعوث الإسلامية للمرحلتين الإعدادية والثانوية بمعاهد البعوث ‏الإسلامية.‏

وتم الانتهاء من تعديل شيت الرصد لصفوف المرحلتين الإعدادية والثانوية بمعاهد البعوث بالتعاون مع ‏قطاع المعاهد الأزهرية، كما تم عمل شيت رصد وأزمنة ودرجات القسم العلمى المستحدث بمعاهد البعوث الإسلامية، كما استمر العمل فى 2021م ببرنامج كبار السن وتطويره، والذى يستهدف الطلاب الوافدين الأكبر من ‏‏(30) عاما، الراغبين فى دراسة اللغة العربية وعلوم الشريعة وفقا للمنهج الأزهرى الوسطى، حيث ‏التحق للدراسة بالبرنامج هذا العام عدد 101 دارس ودارسة.

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وتم تفعيل عملية التقييم الذاتى بمعهد البعوث الابتدائى مرحلة ‏رياض ‏الأطفال، وتم متابعة تقديم الدعم الفنى لمرحلة رياض الأطفال بمعهد البعوث الإسلامية ‏رياض أطفال – ‏ابتدائى، تمهيدا لاعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ‏كما تم متابعة زيارة فريق ‏المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. ‏

كما قام المركز بتدريب معلمات رياض الأطفال ‏ومعلمات معهد البعوث الابتدائى على استراتيجيات المنهج الجديد، وكيفية استخدام أدلة المنهج، وعقد دورات تدريبية فى التحول الرقمى لمعلمى معاهد البعوث الإسلامية، وشملت الدورات تدريبات عن مظاهر الضعف فى القراءة والكتابة وتشخيصه وعلاجه، بالإضافة إلى دورات لتنمية المهارات ‏الإدارية لأعضاء المركز وشيوخ ووكلاء معاهد البعوث الإسلامية، بجانب دورات ‏للأخصائيين الاجتماعيين بمعاهد البعوث فى مجالات تقديم الدعم النفسى للطلاب بالتعاون مع وحدة الدعم ‏النفسى وتطوير الذات، كما تم عقد دورة فى المناهج المطورة لمعلمى اللغة العربية بمعهد البعوث الإسلامية ‏بنين.‏

ولتقوية أواصر التواصل الفكرى والدعوى والاجتماعى مع الطلاب الوافدين من جميع دول ‏العالم، ‏وحمايتهم من التطرف والإرهاب، وعدم تركهم لمن يعبثون بعقولهم وأفكارهم، أو ‏استقطابهم من بعض ‏التيارات المتطرفة، تم إعادة افتتاح مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده بعد تطويرها، ‏كما تم افتتاح فروع للمدرسة بمعهدى البعوث الإسلامية بنين وفتيات، ‏ومعهدى الأزهر لتعليم اللغة للناطقين بغيرها بنين وفتيات، ومعهد البعوث الإسلامية الابتدائى.

كما دشن المركز مؤشر الأزهر العالمى للغة العربية، والذى ضم نخبة من علماء اللغة العربية بالأزهر ‏الشريف ومتخصصين فى الإحصاء وممثلين عن بعض الجهات الدولية المهتمة بإعداد المؤشر وجارى ‏إنجاز المشروع للحفاظ على هوية اللغة العربية وحمايتها من اللغات الدخيلة.‏

ولتطوير الأنشطة والرعاية الطلابية وتنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف؛ تم ‏عمل ملتقى دائم مع اتحادات الطلاب الوافدين كآفة؛ لتلقى شكواهم والوقوف على حلها؛ كما تم تدشين (وحدة الدعم النفسى وتطوير الذات) وذلك للاهتمام بالرعاية ‏النفسية للطلاب الوافدين، حيث عقدت دورة تدريبية للأخصائيين الاجتماعيين بمعاهد البعوث الإسلامية ‏فى تقديم الدعم النفسى للطلاب بالتعاون مع وحدة التطوير المهنى، وهدف البرنامج إلى تأهيل ‏الأخصائيين لكيفية التعامل مع الأنماط السلوكية المختلفة للوافدين.

‏واستكمالا للمبادرات والجهود التى يقدمها المركز فى سبيل تكوين الطلاب الوافدين ورعايتهم وتحصين ‏أفكارهم والوقوف على مواهبهم الحقيقية واستثمارها ليصبحوا مبدعين، وإيجاد الفرصة لهم للرعاية ‏والعناية فى جميع الجوانب الترفيهية والإبداعية والتعليمية؛ تم تدشين أكاديمية مواهب وقدرات الوافدين.

وتضمنت الأكاديمية فصول متعددة للتدريب والتعليم ‏المستمر، مفتوحة لجميع الطلاب الوافدين من داخل مصر وخارجها للدراسة الحرة المجانية فى ‏مستويات مختلفة على أيدى مجموعة من المتخصصين والخبراء والمتخصصين فى المجالات ‏المختلفة، كما نظم المركز للموسم الثانى المسابقة العالمية "مواهب وقدرات" لدعم المواهب المتميزة ‏للطلاب وتنميتها، فى ‏ستة عشر محورا (حفظ القرآن الكريم كاملا وترتيله - حفظ ثلاثة أرباع القرآن الكريم وترتيله - حفظ نصف ‏القرآن الكريم وترتيله - حفظ ربع القرآن الكريم وترتيله - تجويد القرآن الكريم - موهبة الإنشاد الدينى - ‏تأليف الشعر والموشحات والزجل وإلقائه - الخطابة وفنون التواصل - الخط العربى بأنواعه - موهبة ‏الرسم -الزخرفة الإسلامية بأنواعها - موهبة التمثيل والأداء - الأشغال الفنية - براعة التحدث باللغات ‏الأجنبية عن العلوم والآداب الإسلامية - التصوير الفوتوغرافى – الثقافة الإسلامية).‏

ولبناء ‏الشخصية الإسلامية المتكاملة وشغل أوقات فراغ الطلاب الوافدين بإحداث نقلة نوعية فى ‏أنشطتهم ‏الرياضية وخلق التآلف فيما بينهم على اختلاف ثقافاتهم وبلدانهم، ‏انطلقت فعاليات الموسم الأول لكأس الأزهر للوافدين، وقد شارك الطلاب فى عدد من الألعاب الرياضية وهى: (كرة القدم – الكريكت – كرة ‏السلة – كرة الطائرة – كرة اليد – ألعاب القوى – التنس طاولة)، بواقع ‏1040 طالبا.

وأصبح التحول الرقمى هو الأساس الذى تعتمد عليه الدول فى المجالات كآفة وأصبح لا غنى عنه وخاصة فى ظل ظروف انتشار الأوبئة كما أنه أحد الركائز الأساسية فى كل مشروعات التنمية، وخاصة فى مجال التعليم.

كما قرر مركز تطوير الطلاب الوافدين بالأزهر عقد مؤتمر ‏سنوى؛ بهدف عرض البحوث والدراسات التى تعنى بتعليم الوافدين وقضاياه المختلفة، ولإعادة رسم الخطط والسياسات وتعديل الممارسات وتطوير المنظومات ‏بما يتناسب مع العصر الرقمى والتحديات المعاصرة، وتحديد التحديات التى تواجه التحول ‏الرقمى، حيث يعد التحول الرقمى فى تعليم الوافدين اتجاها إجباريا لا اختياريا فى هذه الأوقات التى ‏ضرب فيها كورونا العالم فجأة فأفقدت المؤسسات التعليمية توازنها.‏

‏كما قام المركز بتطبيق التحول الرقمى على أرض الواقع، فنفذ مبادرة نسمع شكواك للتواصل مع الطلاب الوافدين للوقوف على حل المشاكل ‏المتعلقة بهم، من خلال إنشاء رابط خاص لتلقى مشاكل الطلاب والوقوف عليها، فضلا عن إنشاء بريد إلكترونى لجميع معلمى ومعلمات وطلاب معاهد البعوث ‏الإسلامية ومعاهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، كما تم متابعة طلبات التقديم الإلكترونى من داخل وخارج مصر، وإعداد رابط التسجيل الإلكترونى للطلاب ‏الراغبين فى الالتحاق بمدرسة الإمام الطيب لتحفيظ القرآن الكريم، والإعلان عنها على بوابة الأزهر ‏الإلكترونية.

وتم إعداد رابط التسجيل الإلكترونى للمتسابقين فى مسابقة مئذنة الأزهر للشعر ‏العربى للموسم الثانى، والإعلان عنها على بوابة الأزهر الإلكترونية، وتفعيل عملية التقديم الإلكترونى ‏لمرحلتى الروضة والابتدائى، كما تم عمل قاعدة بيانات لمعهد البعوث الإسلامية ‏تشمل كلا من ( الطلاب – المعلمين – والإداريين – عدد القاعات – وتجهيزات المبنى كاملا)، بالإضافة إلى ‏إنشاء منصة على بوابة الأزهر الإلكترونية؛ لتقديم الأنشطة والخدمات الخاصة بالطلاب ‏الوافدين إلكترونيا، ومنها:‏ التسجيل للدراسة والقيد الإلكترونى، مقترحات وشكاوى الطلاب الوافدين، تسجيل المواهب، تسجيل ‏الاحتياجات التدريبية، وتسجيل المدربين.‏

ونظرا للجهود الكبيرة التى قدمها أعضاء مركز تطوير الطلاب الوافدين والأجانب، كرم رئيس الوزراء ‏الدكتور المهندس مصطفى مدبولى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة ‏التخطيط والتنمية الاقتصادية، فريق ‏عمل المركز ضمن ‏المراكز العشرة الأول الفائزة بجائزة ‏مصر للتميز ‏الحكومى فى دورتها الثانية 2021م لفئة "أفضل ‏فريق عمل".‏