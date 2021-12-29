أكاديمية الشرطة تستقبل الطلبة الجدد للعام الدراسى 2021-2022 (صور)

جدة - نرمين السيد - انتظم الطلاب الجدد المقبولون من (الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها، وخريجى وخريجات الكليات المختلفة، وحملة شهادة الليسانس فى الحقوق من الذكور والإناث) بكلية الشرطة للعام الدراسى الحالى 2021-2022 داخل كليتهم كأولى خطواتهم نحو تحمل المسؤولية وحمل رسالة الأمن والأمان فى ربوع وطنهم الغالى.





جيل جديد من طلبة كلية الشرطة يبدأ مشواره فى نيل شرف الانضمام لهيئة الشرطة للقيام بمسؤولياتهم فى حفظ أمن واستقرار الوطن، ولعظم المسؤولية الوطنية لجهاز الشرطة تجاه أمن الوطن والمواطنين كان اختيار هؤلاء الطلاب وفقاً لمعايير محددة بهدف انتقاء أفضل العناصر القادرة على الوفاء بتلك المهام، تمهيداً لإعداد جيل جديد قادر على تحمل المسؤولية الأمنية. كان فى استقبالهم قيادات أكاديمية الشرطة، واستعدت الأكاديمية لهذا الاستقبال بوضع لافتات الترحيب، كما عزفت موسيقات الشرطة المقطوعات الوطنية احتفاءً بالطلبة الجدد. وأعرب أهالى الطلبة الجدد عن فخرهم واعتزازهم بانضمام أبنائهم إلى هيئة الشرطة ليواصلوا ملحمة العطاء والتضحية والفداء تحقيقاً لأمن وأمان وازدهار مصرنا الغالية وخدمة شعبها العظيم.

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