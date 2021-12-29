جامعة الإسكندرية توافق على 5 مشروعات بحثية

وذكر بيان جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن المشروعات البحثية شملت مشروع البحث المقدم من الدكتورة منال فوزى عبد الوهاب الأستاذ بقسم علوم البيئة بكلية العلوم بعنوان "الزراعة المستدامة وإعادة استخدام المياه فى مصر: طرق مبتكرة لمعالجة مياه الصرف وصحة التربة" ومشروع البحث المقدم من الدكتور طارق عبد الحميد فرغلى الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بعنوان "مركز جامعة الإسكندرية للتميز للإدارة الذكية للحوكمة العمرانية" ومشروع البحث المقدم من الدكتورة شيرين نبيل الكاتب الأستاذ المساعد بقسم الغزل والنسيج بكلية الهندسة بعنوان "نظام مراقبة البيانات لحظيا لعمليات تصنيع الغزل والنسيج".
وأضاف أنه تمت الموافقة على مشروع البحث المقدم من الدكتور أسامة محمد عوض الأستاذ المتفرغ بقسم صحة البيئة بالمعهد العالى للصحة العامة بعنوان "تطوير وحدة تحليل الملوثات البيئية، ومشروع البحث المقدم من الدكتور محمد أحمد عبد المحسن الأستاذ بقسم الكيمياء الطبية التطبيقية بمعهد البحوث الطبية بعنوان "تقييم دور الاكسوسومات فى السلوك الورمى لسرطان الثدى ثلاثى السلبية: عدم الاستجابة للعلاج الكيميائى، إنشاء مركز سابق على انتشار الورم، انتشار الورم".
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