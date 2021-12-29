رئيس جامعة سوهاج يناقش خريطة القطاعات الاقتصادية بأسوان

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، على اهتمام جامعة سوهاج بريادة الأعمال، وذلك من خلال إنشائها لحاضنة أعمال مسار بالشراكة مع مؤسسة إنرووت للتنمية، والتى تقدم خدماتها للمجتمع من أجل خلق جيل جديد من رواد الأعمال ليكون لهم دور إيجابى فى صناعة المستقبل، وكذلك لدعم أصحاب المشروعات الناشئة بما يعود بقيمة مضافة على الإقتصاد الوطنى.
كما أوضح رئيس الجامعة، الدور الهام الذى يقدمه شباب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فى قيادة منظومة ريادة الأعمال، حيث أنهم الأكثر قدرة على نقل فكر ريادة الأعمال إلى الشباب، مؤكدا على أن الجامعة تعمل على تطوير برامجها لدمج فكر ريادة الأعمال فى هذه البرامج، ومشيرا إلى أهمية ودور التكنولوجيا فى نمو مجتمع ريادة الأعمال وتطوره وإنتشاره، إلى جانب دعم شباب رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، من خلال ماتقدمه الجامعة من دعم لأصحاب الحرف اليدوية، عن طريق توفير المواد الخام وتطوير المنتجات وإشراكهم فى المعارض المختلفة.
ومن جانبه قال الدكتور أشرف عكاشة المدير التنفيذى لحاضنة أعمال مسار، أن حاضنة أعمال مسار بصدد بدء دورة إحتضان تضم 9 مشروعات فى فترة تتراوح من 6 إلى 9 شهور، وسيتم فيها تقديم الدعم الفنى لهذه المشروعات والخاصة بالإستشارات القانونية والمالية، والتدريب على آلية استهداف الأسواق ورفع كفاءة المنتجات، وكيفية الوصول إلى مستلزمات الإنتاج، وأيضا إختيار الموارد البشرية وتنظيمها، بالإضافة إلى خدمات التشبيك مع المستثمرين والممولين من الجهات المختلفة، وذلك من خلال خبراء من مشروع مسار وإنروت للتنمية، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحة حاضنة أعمال مسار للمشروعات المحتضنة كمساحة عمل مشتركة، يمكن إستخدامها بواسطة فرق المشروعات المحتضنة فى إدارة أنشطة المشروع وعمل الاجتماعات المختلفة.
وفى نهاية ورشة العمل قدم رئيس الجامعة خالص الشكر لفريق إنرووت للتنمية القائمين على إعداد الدراسة الإقتصادية بمحافظة أسوان والمنظمين لهذه الورشة، والتى شارك فى حضورها الدكتور محمد عبدالله مدير وحدة تنمية الأعمال، والدكتور محمود المنشاوى مدير مركز التطوير المهنى بالجامعة.
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