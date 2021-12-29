مصر تتقدم فى مؤشر تحقيق التغطية الصحية الشاملة

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز، فى بيان له، أن الحكومة تُولى تحسين خدمات الرعاية الصحية اهتمامًا كبيرًا.. إذ بدأت التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى عدد من المحافظات، بجانب التوسع فى إطلاق المبادرات الصحية مثل "100 مليون صحة".

ولفت المركز إلى تقدم مصر فى مؤشر تحقيق التغطية الصحية الشاملة والذى يتتبع أداء الدول فى تقديم الخدمات الصحية منذ عام 2000 وحتى 2019، والصادر عن منظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولى، فى ديسمبر 2021.

وأشار إلى أن مصر حققت فى مؤشر التأمين الصحى الشامل 70 نقطة فى عام 2019، مقارنة بـ 65 نقطة عام 2017، و62 نقطة عام 2015، و59 نقطة عام 2010، و46 نقطة عام 2005، و42 نقطة عام 2000.

وبالنسبة للمؤشرات الفرعية ذات الصلة، حصلت مصر على 58 نقطة فى مؤشر الأمراض غير المعدية، و77 نقطة فى مؤشر أداء الخدمات الصحية، و65 نقطة فى مؤشر الأمراض المعدية، و80 نقطة فى مؤشر الصحة عند الولادة وصحة الطفولة.

يذكر أن التقييم يعتمد على مؤشر رقم 3.8.1 (غاية تحقيق التغطية الصحية الشاملة) ضمن مؤشرات أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مبنيًا على 14 معيارًا مقسمة إلى 4 أنواع من الخدمات الصحية الأساسية (الصحة عند الولادة وصحة الطفولة، الأمراض المعدية، الأمراض غير المعدية، أداء الخدمات الصحية)، وتتراوح قيم المؤشر بين 0 (الأسوأ)- 100 (الأفضل).